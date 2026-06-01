신산업, K-문화, 재난안전, AI 학습 등 4대 분야…2028년까지 총 100개 과제 개방

[헤럴드경제=이태형 기자] #1. 숙박 예약 플랫폼인 ‘NOL(구 야놀자)’은 소방청이 개방한 특정소방대상물 소방시설정보를 이용해 숙박시설에 스프링클러 등 소방시설 설치여부를 숙박시설 이용자에게 안내하고 있다.

#2. 법률 업무 AI 솔루션 기업인 ‘LBOX’는 법제처가 개방한 중앙행정기관 법령해석 사례와 특별행정심판 재결례 등을 법률 AI 학습과 답변 근거로 활용하고 있다.

행정안전부는 민간 수요가 높고 경제적 파급효과가 큰 ‘AI·고가치 공공데이터 TOP 100’ 중 올해 개방할 25개 데이터에 대한 세부 사업계획을 확정하고 본격적으로 개방한다고 1일 밝혔다.

이번에 개방되는 데이터는 지난해 진행된 800여 개 기업 대상 방문 조사와 대국민 온라인 수요 조사 등을 통해 발굴된 총 3280여 개의 후보 과제 중 경제적 파급효과, 국정과제 연계성, 인공지능(AI) 친화성 등을 종합적으로 고려해 외부 전문가의 심의를 거쳐 최종 선정됐다.

행안부는 지난해 10개 데이터를 개방한 데 이어 올해 25개, 2027년 30개, 2028년 35개를 매년 단계적으로 공개해 2028년까지 총 100여 개의 고가치 데이터를 개방할 계획이다.

올해 개방되는 데이터는 민간의 새로운 비즈니스 모델 창출과 직결되는 4대 핵심 분야를 중심으로 구성됐다.

먼저, ‘신산업 분야’에서 한국에너지기술연구원의 ‘재생에너지 기술잠재량 데이터’는 태양광, 풍력, 수력, 해양, 바이오매스, 폐기물, 지열 7종의 재생에너지를 이용해 발전할 수 있는 잠재량을 위·경도, 행정구역 등 위치 기준으로 개방한다.

K-문화 분야에서 한국문화정보원이 제공하는 ‘문화 분야 AI 학습데이터’는 전통 건축물 단청 문양의 3D 모형화와 2D 이미지 데이터와 함께 AI 학습을 위한 유물의 시대 부호(코드), 상징 의미, 부가 설명 등의 데이터를 포함하고 있다.

재난·안전 분야에서는 국토안전관리원의 ‘특수교량 안전 점검 및 관리 데이터’는 현수교, 사장교 등 특수 교량의 손상 영상(이미지)과 손상유형･원인･보수방안 데이터, 교량을 통과하는 차량의 일시･위치 등 탐지 데이터를 공유한다.

마지막으로 AI 학습 분야에서 ‘공정거래위원회 의결서 AI 학습데이터’는 공정거래법 등 위반 사건에 대한 위원회의 의결 사항을 AI가 학습할 수 있도록 최적화했고, 농촌진흥청의 ‘농작물 병해충 진단 데이터’는 농작물에 발생하는 병해증상과 해충의 성충･유충 형태 이미지 등 상세한 설명 데이터를 결합해 제공한다.

특히 이번 개방에서는 개인정보 보호를 위해 가족·청소년 분야 전화·상담데이터, 운수종사자 자격관리 데이터 등 개인정보가 포함된 데이터를 ‘합성데이터(원본 데이터의 특성, 구조와 분포 특성을 복제해 생성한 모의데이터)’ 형태로 가공해 안전성과 활용성을 확보했다.

윤호중 행안부 장관은 “AI 기업이 요구하는 데이터를 신속하게 개방해 기업 성장을 뒷받침하고 글로벌 AI 3대 강국 구현을 지원하겠다”며 “추가적인 수요 조사로 학습용 데이터 개방을 강화하고, AI 친화적 공공데이터 관리 체계로 전환해 시대 변화에 부합하는 공공데이터 정책을 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.