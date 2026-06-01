한국사회보장정보원, ‘직원 확인 서비스’ 시행…사칭 범죄 대응 위한 예방 시스템 도입

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원은 기관 누리집에서 임직원 정보를 직접 확인할 수 있는 서비스를 1일부터 제공한다고 밝혔다.

최근 공공기관 직원을 사칭해 수의계약 체결을 약속하고 물품 구입비 등의 명목으로 선입금을 요구하는 수법으로 대금을 가로채는 수법의 범죄가 늘고 있어 자영업자와 소상공인 등의 주의가 요구된다.

이런 피해를 막기 위해 한국사회보장정보원은 기관 직원 여부를 확인할 수 있도록 ‘직원 정보 확인 서비스’를 구축했다.

상대방에게 받은 명함에 기재된 이름, 내선번호, 이메일 등의 정보를 기관 누리집 내 직원 조회 메뉴에 입력하면 실제 재직 여부를 확인할 수 있다.

또 보다 정확한 확인이 필요한 경우에는 상대방에게 사원번호를 요청해 추가 입력하는 방식으로 2단계 확인도 가능하다.

다만 정보 조회 결과가 일치하더라도 명함이나 직원 정보가 도용됐을 가능성이 있는 만큼 한국사회보장정보원은 최종적으로 대표전화 또는 해당 부서를 통한 유선 재확인이 필요하다.

한국사회보장정보원은 어떤 경우에도 유선·문자·메신저 등을 통해 물품 구매나 선입금, 개인 계좌 송금 등을 요구하지 않으며, 이와 같은 요청을 받을 경우 반드시 기관 대표전화 등을 통해 사실 여부를 재확인해야 한다.

김현준 한국사회보장정보원장은 조금이라도 의심되는 경우 기관 홈페이지와 대표전화를 통해 반드시 사실 여부를 확인해 피해를 예방하시길 바란다”고 당부했다.