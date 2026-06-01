- KAIST AI대학, 비전선포식 개최 - 배경훈 부총리 AI인재 양성 강조

[헤럴드경제=구본혁 기자] “AI 대전환 시기에 선제적으로 대응하기 위해서는 AI 인재에 대한 투자가 가장 시급하다.”(배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관)

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 1일 ‘KAIST AI대학 비전 선포식’ 기조 강연에서 이 같이 밝혔다.

이번 행사는 AI 시대를 선도할 핵심 인재 양성과 교육·연구 혁신, 산업 협력, 책임 있는 AI 생태계 구축을 위한 비전과 추진 방향을 대내외에 공유하기 위해 마련됐다.

올해 봄학기부터 학부 과정을 개설하여 운영 중인 KAIST AI대학은 AI를 도구로 활용하는 인재가 아닌 AI와 함께 지식을 확장하고 독창적 질문에 따라 미래를 설계하는 인재상을 지향하고 있다. AI 핵심 기술을 선도할 연구 인재와 다양한 분야에서 AI를 창의적으로 활용할 융합 인재를 함께 양성하고, 모델·알고리즘·시스템·인프라·도메인 융합은 물론 미래 사회 설계와 책임 있는 AI까지 포괄하는 교육·연구 체계를 구축해 나갈 계획이다.

배 부총리는 ‘대한민국의 미래 : AI를 바꾸는 사람들’이라는 주제로 AI 핵심 인재 양성을 위한 교육 혁신 요소로 유연성, 개방성, 공존을 강조했다. 학제 간 경계를 넘어 자신만의 AI 전공을 주도적으로 설계하는 유연성, 다양한 전문가와 함께 산업현장의 난제를 해결하고 글로벌 생태계와 연계된 개방성, 인간다움을 지향하는 AI를 만들어 가는 공존의 가치를 역설하면서, 정부가 자유롭고 혁신적인 학사제도 개편을 지원하겠다는 강한 의지를 드러냈다.

윤국진 KAIST AI대학 학장은 ‘KAIST AI대학의 비전과 혁신 방향’ 발표를 통해 AI가 새로운 지식 생산과 미래 설계의 핵심 기반임을 강조했다.

이날 행사에서는 KAIST AI 대학의 교육, 연구, 산업, 글로벌 협력 등 선도적 AI 교육 혁신을 도출하기 위한 AI대학 자문단 위촉식도 진행됐다. 해외 자문위원으로는 세계적인 AI 석학인 요슈아 벤지오 몬트리올대 교수와 조경현 뉴욕대 교수가 참여했으며, 국내에서는 한국과학기술연구원(KIST)을 비롯해 네이버클라우드, 루닛, 리벨리온, 삼성전자, SK텔레콤, 업스테이지, NC AI, 인애이블퓨전, 크래프톤, 현대자동차·포티투닷 등 국내 주요 AI·ICT 기업 및 연구기관 관계자들이 참여했다.

KAIST AI대학은 AI시대에 필요한 차별화된 교육 내용을 구체화하고 있으며, 이번 행사에서 도출된 AI 교육수요와 미래상을 적극 반영하여 50개 이상의 특화 교과목을 개설할 계획이다.

특히 기업들과 공동 연구, 산학 프로젝트, 인턴십, 문제 해결형 교육 등을 확대해 실제 산업 현장과 긴밀히 연계된 교육·연구 체계를 구축할 계획이다. 또한 클라우드, 반도체, 로봇, 헬스케어 등 다양한 분야 기업들과 협력해 산업 현장의 수요를 반영한 연구와 인재 양성을 추진할 예정이다.

배경훈 부총리는 “교육 수요자인 학생들과의 활발한 소통을 통해 대한민국의 차별화된 AI 교육 시스템을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.