63빌딩 리모델링 총괄 무재해·적기 준공 달성

한미글로벌이 서울 여의도 ‘퐁피두센터 한화’ 리모델링 프로젝트의 건설사업관리(PM)를 성공적으로 마무리했다. 한미글로벌은 PM을 맡은 퐁피두센터 한화 리모델링 프로젝트를 마쳤다고 1일 밝혔다. 퐁피두센터 한화는 오는 4일 개관한다.

퐁피두센터 한화는 서울 영등포구 여의도 63빌딩 지하 1층과 별관을 리모델링해 조성됐다. 프랑스 파리 퐁피두센터의 해외 세 번째 거점으로, 앞서 퐁피두센터는 스페인 말라가와 중국 상하이에 해외 분관을 열었다.

이번 개관으로 국내 관람객들은 피카소, 샤갈 등 20세기 거장들의 작품을 국내에서 만날 수 있게 됐다. 63빌딩은 기존 초고층 랜드마크 이미지에 글로벌 문화 콘텐츠를 더해 여의도권 관광객 유입과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

한미글로벌은 이번 프로젝트에서 기획 단계부터 완공까지 리모델링 전 과정을 총괄 관리했다. 발주처와 설계사, 시공사 간 소통을 조율하며 미술관 리모델링 공사의 무재해와 적기 준공을 지원했다.

기존 건물 골조를 유지한 채 진행되는 리모델링 공사는 좁은 공간에서 철거와 신설 작업이 동시에 이뤄지는 만큼 정교한 공정 관리와 안전 관리가 요구된다. 한미글로벌은 현장 특성을 반영한 일일 안전점검 등 밀착형 안전관리 체계를 구축해 공사 기간 중 중대재해 없이 프로젝트를 마무리했다.

기존 구조물 철거 과정에서 도면과 실제 현장 상태가 다른 경우 등 돌발 변수도 발생했다. 한미글로벌은 발주처, 설계사, 시공사 간 업무 조율을 주도하며 공사 기간과 예산을 안정적으로 관리했다고 설명했다.

현장 PM 단장으로 참여한 한지헌 한미글로벌 이사는 “선제적 리스크 관리를 통해 안전관리와 적기 준공이라는 두 가지 목표를 모두 달성할 수 있었다”며 “대한민국을 대표하는 건축물인 63빌딩 내에 세계적인 미술관을 구축한다는 사명감으로 모든 참여 주체가 한 팀이 돼 협력한 결과”라고 말했다.

한편 한미글로벌은 글로벌 사업 영역도 지속해서 넓히고 있다. 지난달 세계적인 PM 기업 앳킨스리얼리스와 미국 내 원전·플랜트 등 주요 건설 프로젝트 공동 추진을 위한 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결하는 해외 사업 포트폴리오 다각화에 속도를 내고 있다.

윤성현 기자