[헤럴드경제=도현정 기자] 이란이 미국과 휴전을 유지하고 있지만, 사이버 전쟁은 한층 속도를 내고 있다. 이란의 사이버 전쟁에는 챗 GPT와 제미나이 등 서방 기업들의 인공지능(AI) 모델이 적극 활용되고 있다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 지난달 31일(현지시간) 이란이 챗GPT와 제미나이 등을 이용해 악성 코드를 개발하고, 히브리어와 아랍어로 피싱 메시지를 제작하는 등 서방 기업들의 AI 모델을 적극 활용해 사이버 전쟁을 지속하고 있다고 보도했다.

이란은 표적이 수상한 링크를 클릭하도록 유도하는 방식으로 사이버 공격을 이어가고 있다. 최근에는 AI의 발달로, 가짜 인물을 만들어 미국과 이스라엘의 표적을 속이기도 한다고 FT는 보도했다.

이란 정부는 사회관계망서비스(SNS) 계정에 도널드 트럼프 미국 대통령을 조롱하는 게시물이나 영상도 종종 유포한다. 일종의 선전전인 셈이다. 여기에도 AI 모델은 영상, 게시물 생성을 돕는 용도로 쓰인다.

이란의 사이버 전쟁은 휴전 기간에도 이어져, 미국의 동맹에 큰 피해를 주고 있다. 아랍에미리트(UAE) 는 챗GPT를 통해 이란이 사이버 공격에 나서면서 매일 50만건 이상의 사이버 공격을 당하고 있다. 이스라엘도 이란 정보당국과 협력하도록 유도하는 내용이 담긴 피싱 이메일이나 문자를 ‘폭탄’ 수준으로 받는다고 전해졌다.

실제로 구글은 이란 전쟁이 시작되기 직전인 지난 2월 이란 정부의 지원을 받는 해킹 그룹 ‘APT42’가 사이버전 목적으로 제미나이를 사용한 정황을 포착했다고 밝힌 바 있다. 지난해에는 이란 해커들이 북한, 러시아, 중국의 해커들보다 제미나이를 훨씬 더 많이 이용한다는 사실도 구글이 확인했다. ‘APT42’는 미군 F-35 전투기를 전파 교란하는 방법 연구에도 제미나이를 사용했다고 전해진다.

FT는 수년간 AI를 실험해온 이란 해커들이 강력한 신규 AI 모델을 활용하면서 더욱 위협적인 존재로 부상했다고 지적했다.

챗GPT 개발사인 오픈AI는 성명을 내, 이란 해커들이 연구, 번역, 디버깅(오류 수정), 스크립팅 지원 등에 챗GPT를 활용한 것으로 파악했다며, 자사 서비스를 악용하려는 시도를 정기적으로 보고하고 차단하고 있다고 밝혔다. 오픈AI는 “유해한 활동을 식별하는 즉시 계정 비활성화, 접근 차단, 악용되는 기능 제한 등의 조치를 한다”며 안전장치를 갖춘 가장 발전된 모델은 “널리 사용할 수 없도록 제한돼 있다”고 설명했다.