환전 고객 대상 일본 돈키호테 전 매장 할인 혜택 제공 비대면 1일부터 내년 5월말, 대면 이벤트 오는 12월말

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 1일 일본 여행을 준비하는 환전 고객을 대상으로 일본 대형 할인점 ‘돈키호테’ 할인 혜택과 여행용 사은품을 제공하는 환전 고객 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 양사가 일본 여행객에 대한 마케팅 강화 등을 목적으로 실시한다.

돈키호테는 일본 내 660여 개 매장을 운영 중인 일본 최대 규모 종합 할인점으로, 한국인을 포함한 외국인 관광객 이용 비중이 높은 대표 쇼핑 브랜드다.

돈키호테 이벤트는 모바일·인터넷뱅킹 환전 고객과 김해공항 및 국제여객터미널 영업소 환전 고객을 대상으로 진행된다. 일본내 돈키호테 모든 영업점에서 1만엔 이상 구매 시 기존 면세 10% 혜택에 추가 5% 할인, 3만엔 이상 구매 시 추가 7% 할인 혜택을 받을 수 있다.

비대면 이벤트는 1일부터 내년 5월 31일까지 진행되며 할인쿠폰은 부산은행 모바일뱅킹 및 인터넷뱅킹 이벤트 페이지에서 제공된다. 고객은 쿠폰 내 QR 코드를 일본 현지 매장에서 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

대면 이벤트는 오는 12월 31일까지 김해공항 및 국제여객터미널 영업소에서 진행된다. 부산은행은 대면 환전 고객에게 ▷110V 변환어댄터 ▷기내용 슬리퍼 ▷캐리어 보조백 등 여행용 사은품을 제공한다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 부산은행 홈페이지, 모바일뱅킹 이벤트 페이지에서 확인이 가능하다.