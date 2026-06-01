전직 대통령 유세에는 “역할 분담 전략적으로 이뤄져” 우형한 후보 뽀뽀 논란에는 “정원오, 그자리서 제지 했어야”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 1일 자신을 ‘과거세력’으로 규정한 정원오 더불어민주당 시장 후보를 향해 “서울 시민들은 함량미달, 준비부족 후보에게 서울을 맡기지 않는다”고 말했다.

오 후보는 1일 오후 성북구 월곡역 인근에서 기자들과 만나 “지난 한 달여의 선거 기간 동안 정 후보가 보여준 능력은 그야말로 시민의 기대에 미치지 못하고 있다”며 이같이 말했다. 또 “과거 세력이니, 미래세력이니라는 말재간을 부릴 때가 아니다”고 꼬집었다.

오 후보는 “정 후보를 뽑고 싶어 했던 민주당의 지지자조차도 끝까지 토론을 회피하는 모습을 보면서 아마 지지하고 싶은 생각을 많이 철회하지 않을까 한다”며 “본인이 지지하는 정당의 후보를 보며 자존심과 자부심에 상처를 입지 않았을까하는 생각을 한다”고 말했다.

전직 대통령이 유세 전면에 나선 것에 대해서 “역할 분담이 매우 전략적으로 잘 이루어지고 있다”고 평가하며 “정 후보가 그렇게 이야기를 하는 것은 출렁이는 지지율에 대한 불안감을 반영하는 평가 아닌가 생각한다”고 말했다. 또 “전월세 물량의 감소, 끝없는 가격 상승 원인이 바로 잘못된 이재명 정부의 정책이에 있다는 것을 분명히 해 왔다. 그리고 첫 국무회의 때 이 점을 바로잡기 위해서 노력하겠다는 말씀을 지금도 분명하게 드린다”며 “그러나 정 후보는 그 점에 대해서 단 한 번도 명확하게 본인의 입장을 밝힌 바가 없다”고 말했다.

오 후보는 더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보의 ‘뽀뽀논란’에 대해서는 “평소 민주당 후보 그리고 구청장 후보의 생각, 그리고 그 상황을 대처하는 정 후보의 순간적인 판단을 지켜보면서 여러 가지로 준비가 부족한 그런 후보들이 아니었나라고 생각한다”고 말했다. 우 후보는 정 후보와 함께 공원 유세중 한 아기에게 뽀뽀를 해달라고 요구해 논란이 됐다. 오 시장은 “우 후보가 그런 행동을 할 때 정원 후보는 그냥 웃고 있었다”며 “문제의식이 있었다면 그 자리에서 제지해야 하는 상황”이라고 강조했다.