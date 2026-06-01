5월 29일과 30일 진행, 금 12·은 7·동 2개 등 업계 최초 조정선수단 창단, 이후 지속적 성과

[헤럴드경제=고재우 기자] 넷마블조정선수단이 전국장애인조정대회에서 메달 21개를 획득했다. 지난 2019년 게임 업계 최초로 조정선수단을 창단한 이래 지속적인 성과를 내고 있다.

넷마블문화재단은 넷마블조정선수단이 지난달 29일과 30일 양일간 미사경정공원 조정경기장에서 개최된 ‘2026 서울특별시장배 전국장애인조정대회’에서 총 21개(금 12·은 7·동 2개) 메달을 획득했다고 1일 밝혔다.

서울특별시장애인체육회가 주최하고 서울특별시장애인조정연맹과 대한장애인조정연맹이 주관하는 이번 대회는 수상 및 실내 종목을 비롯해 성별(남·여·혼성), 장애 유형(지체·시각·지적) 등 총 17개 종목으로 치러졌다.

넷마블조정선수단은 강이성 선수(금 2·동 1개), 강현주 선수(금 3개), 배지인 선수(금 1·은 2개), 이봉희 선수(금 1·은 1·동 1개), 이승주 선수(은 1개), 전숭보 선수(금 1·은 1개), 추연희 선수(금2·은 1개), 한은지 선수(금 1·은 1개), 서하경 콕스(금 1개) 등 성과를 냈다.

이와 함께 한은지 선수는 실내 종목 MVP에 선정됐다. 강이성, 강현주 선수는 우수 선수상을 수상했다.

넷마블조정선수단 강이성 선수는 “작년에는 부상도 있었는데 안정적인 지원 덕분에 재활에 집중할 수 있었고, 올해 좋은 결과까지 낼 수 있게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

한편, 넷마블문화재단은 장애인 체육 진흥 및 장기적 자립 지원을 위해 지난 2019년 게임 업계 최초로 조정선수단을 창단했다.

창단 이후 각종 대회에서 좋은 성과를 거두고 있다. 지난해 11월 진행된 ‘제45회 전국장애인체육대회’에서는 총 12개의 메달을 획득한 바 있다.