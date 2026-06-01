삼성전기 34% 가장 높은 비중 연초 이후 수익률 239% 달해

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 국내 반도체 산업의 핵심 종목에 투자하는 ‘HANARO Fn K-반도체 상장지수펀드(ETF)’의 순자산총액이 4조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난달 28일 기준 HANARO Fn K-반도체 ETF의 순자산은 4조303억원으로 집계됐다. 지난 4월 말 2조원, 지난달 중순 3조원을 차례로 넘어선 데 이어 약 2주 만에 규모가 1조원 늘어났다.

HANARO Fn K-반도체 ETF는 국내 반도체 산업의 핵심 20종목에 투자하는 상품이다. 지난달 28일 기준 삼성전기를 34.41%로 가장 높은 비중으로 담고 있으며, SK하이닉스(27.8%)와 삼성전자(19.23%)가 뒤를 잇는다.

이밖에 고대역폭메모리(HBM) 본딩 장비에서 독점적 지위를 확보한 한미반도체, 반도체 테스트 소켓 분야의 리노공업 등 소재·부품·장비 기업까지 폭넓게 담았다.

수익률 측면에서도 연초 이후 239.42%를 기록하며 레버리지를 제외한 국내 주식형 반도체 ETF 가운데 가장 높은 성과를 나타냈다.

최근 1개월과 3개월 수익률은 각각 53.5%, 93.43%로 집계됐다. 인공지능(AI) 데이터센터용 적층세라믹커패시터(MLCC)와 고집적 반도체용 패키지 기판(FC-BGA) 수요 기대가 부각되며 강세를 보인 삼성전기 주가가 최근 수익률을 견인했다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “글로벌 빅테크의 물량 확보 경쟁과 장기공급계약(LTA) 확대로 공급은 제한적인 반면 수요는 구조적으로 늘어나는 비대칭 국면이 이어지고 있다”며 “이번 반도체 업사이클은 과거보다 길게 전개될 가능성에 무게가 실리는 만큼, 한국 반도체 산업의 중장기 성장에 주목할 시점”이라고 말했다.

NH-아문디자산운용의 총 운용자산은 지난 4월 100조원을 돌파했다. 이중 ETF 순자산은 지난달 28일 기준 8조2000억원을 넘어섰다. HANARO Fn K-반도체 ETF뿐 아니라 ‘HANARO K휴머노이드테마TOP10’, ‘HANARO 원자력iSelect’, ‘HANARO 증권고배당TOP3플러스 ETF’ 등이 호조를 보이면서다.