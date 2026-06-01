첸나이 인근 부품 공장서 불 전장·섀시·안전부품 생산동 피해 현대차 인도법인, 부품 재고·공급 영향 점검

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대모비스의 인도 부품 공장에서 화재가 발생해 현대자동차 인도법인의 현지 생산 차질 우려가 커지고 있다. 화재가 발생한 곳은 현대차 인도 생산거점 인근에 위치한 핵심 부품 공급 시설로, 인포테인먼트와 전장 부품 등을 공급하고 있다.

1일 업계와 현지 보도 등에 따르면 지난달 31일 오후 인도 타밀나두주 첸나이 인근 이룬가투코타이·스리페룸부두르 산업벨트에 위치한 현대모비스 공장에서 화재가 발생했다. 불은 현지시간 오후 3시 30분께 시작됐다. 소방당국은 신고 직후 현장에 출동해 진화 작업을 벌였고, 화재는 약 3~4시간 만에 잡힌 것으로 알려졌다.

현대모비스 관계자는 “첸나이 부근 공장에서 화재가 발생했다”며 “이 공장에는 섀시와 전장 부품 등 여러 생산 시설이 있는데, 모듈과 배터리시스템조립(BSA) 등 일부 시설은 다른 동에 있어 직접적인 영향은 없었던 것으로 안다”고 말했다.

다만 전장 부품과 섀시, 에어백 등 안전부품이 있는 건물은 피해가 컸던 것으로 전해졌다. 이 관계자는 “전장과 섀시, 안전 관련 부품이 있는 건물이 전소된 것으로 파악된다”며 “정확한 피해 규모와 생산 영향은 현지에서 확인 중”이라고 설명했다.

현지 보도에 따르면 화재가 공장 내 스크랩 야드 또는 조립 라인 인근에서 시작됐다고 전했지만, 정확한 발화 지점과 원인은 아직 공식 확인되지 않았다. 인명피해는 없었다.

문제는 부품 공급 차질 가능성이다. 현대모비스 인도 공장은 현대차 인도법인에 오디오·비디오·내비게이션 시스템(AVNT), 전장 모듈 등 주요 부품을 공급해왔다. 해당 부품은 현대차의 인도 생산 차종 전반에 들어가는 것으로 알려져 있어 피해 규모에 따라 완성차 생산 일정에도 영향을 줄 수 있다.

현대차 인도법인은 현재 부품 재고와 공급 가능 물량을 점검 중인 것으로 전해졌다. 당장 일부 생산 물량은 기존 재고로 대응할 수 있지만, 이후 교대조 운영과 생산계획은 피해 상황과 복구 일정 확인 뒤 결정될 전망이다.

현대차 인도법인은 타밀나두 공장에서 크레타, 엑스터, 베르나, 아우라 등 주력 차종을 생산하고 있다. 인도 내수 판매뿐 아니라 수출 물량도 담당하는 핵심 거점인 만큼 부품 공급 차질이 장기화할 경우 생산 운영에 부담이 커질 수 있다.

첸나이 일대는 현대차와 주요 협력업체들이 밀집한 인도 대표 자동차 생산 클러스터다. 완성차 공장과 부품사가 가까운 거리에 위치해 부품을 적시에 공급하는 구조인 만큼, 핵심 협력사에서 발생한 사고는 완성차 생산과 물류 운영에 연쇄 영향을 미칠 수 있다.

현대모비스와 현지 당국은 정확한 화재 원인과 피해 범위를 조사하고 있다. 업계에서는 화재가 전장 부품 생산 시설에 영향을 준 만큼, 생산 라인 복구 기간과 대체 공급 가능 여부가 향후 현대차 인도 생산 차질 여부를 가를 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.