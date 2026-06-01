[헤럴드경제=박연수 기자] 29CM는 오는 11일까지 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘이구위크’를 연다. 3000여개 브랜드가 참여해 최대 83% 할인 혜택을 선보인다.

이구위크는 29CM가 연 2회 진행하는 대규모 할인 기획전이다. 지난해 여름에 진행한 이구위크는 열흘간 944억원의 매출을 기록했다.

29CM는 행사 기간 다양한 기획전을 운영한다. 매일 한 개 브랜드를 집중 조명하는 ‘원브랜드데이’가 대표적이다. 29CM에서 사랑받는 브랜드의 S/S(봄·여름) 시즌 신상품과 인기 아이템을 할인한다.

29% 할인하는 ‘앙코르입점회’ 참여 브랜드 수도 지난해 동 행사 대비 66% 확대한다. 이번 이구위크에서는 로우클래식, 살로몬, 포 유어 아이즈 온리 등 매일 320여개 브랜드의 인기 상품을 소개한다.

구매 금액에 따라 혜택을 제공하는 ‘이구위크 구매 챌린지’도 마련했다. 5만원 이상 구매시 17% 할인 장바구니 쿠폰을 지급한다. 20만원부터 단계별 구매 금액에 따라 추첨을 통해 무신사머니를 제공한다.

29CM 관계자는 “고객이 취향에 맞는 브랜드를 발견하는 특별한 쇼핑 기회가 되길 바란다”고 말했다.