그룹 창립 50주년 맞아 ‘주거→라이프’ 신규 BI 도입…연결과 확장의 가치 시각화

[헤럴드경제=김희량 기자] IPARK현대산업개발은 아이파크(IPARK) 브랜드를 전면 리뉴얼하고 주거를 넘어 고객의 삶 전반을 아우르는 라이프 브랜드로 확장한다고 1일 밝혔다.

아이파크는 이번 리뉴얼을 통해 아파트 브랜드에서 벗어나 주거·도시를 기반으로 리테일, 레저, 스포츠, 문화 등 다양한 영역을 유기적으로 연결하는 HDC그룹의 라이프 통합 브랜드로 재정의됐다.

2001년 브랜드 첫 선을 보인 후 성수동 아이파크를 시작으로 총 50만 가구를 공급하며 고급 주거문화를 선도한 아이파크는, 이로써 공간 설계를 넘어 서비스와 콘텐츠까지 통합적으로 기획·제안하는 브랜드로 업그레이드 됐다.

로고에도 변화를 줬다. 기존 로고의 인지 자산은 유지하면서도 구조를 간결하게 정리했다. 번트 엄버(Burnt Umber)와 아이보리(Ivory)를 중심으로 깊이와 온기, 여백과 균형의 감성을 담았다. 도시와 일상, 기술과 자연이 연결되는 브랜드 철학을 상징적으로 표현한 것이다.

아이파크는 IPARK현대산업개발을 비롯해 IPARK아이앤콘스, IPARK마리나를 통해 주거와 도시, 공간을 설계하고 구현하며 호텔IPARK와 IPARK리조트 등을 통해 여가와 휴식의 경험을 선사한다. 또 IPARK스포츠를 통해 일상의 활력과 즐거움을 전달하고 IPARK몰, IPARK신라면세점, IPARK영창 등을 통해 쇼핑을 넘어선 라이프스타일 경험을 지속 제공한다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “앞으로 아이파크는 예술, 자연, 지속가능성, 문화적 감수성 등 새로운 시대의 가치를 담아내는 열린 플랫폼으로 발전할 것”이라며 “단순한 주거 브랜드를 넘어 삶의 다양한 영역을 연결하고 확장하는 라이프 플랫폼으로 자리매김 하겠다”라고 밝혔다.

HDC그룹은 최근 분양한 의정부역 센트럴 아이파크 단지를 시작으로 신규 브랜드를 적용하며 공식 홈페이지 및 브랜드 영상 공개를 통해 고객과의 접점을 넓혀나갈 예정이다.

한편 IPARK현대산업개발은 올해 1분기 연결 기준 매출 6739억원, 영업이익 801억원을 기록한 가운데 영업이익률이 약 5년 만에 분기 기준 두 자릿수를 회복했다.