LA 패서디나점 찾아 현장 점검·독려 “K-브랜드 발굴·성장시키는 교두보” 7년 만에 CJ제당 식품미주법인 방문 “원팀 시너지”…시식 토론 직접 참여

[헤럴드경제=김진 기자] 이재현 CJ그룹 회장이 지난달 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 패서디나에 문을 연 올리브영 1호점을 찾아 “미국 1호점 오픈은 단순히 매장 하나를 여는 것을 넘어, 세계 최대 시장인 미국에 내딛는 첫걸음이자 전 세계로 나아가는 위대한 시작”이라고 말했다.

CJ그룹에 따르면 이 회장은 “K뷰티와 K웰니스를 넘어 미국 고객들의 일상 속에 건강하고 스타일리시한 라이프스타일 문화를 확산해 나가야 한다”며 이같이 말했다.

이 회장은 개장 준비 상황을 살피며 경영진과 북미 사업 확대 방향을 논의했다. 이번 현장 경영에는 김홍기 CJ주식회사 대표, 이선정 CJ올리브영 대표, 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장 등 그룹 주요 경영진이 동행했다.

이 회장은 현장 직원들을 향해서도 “여기가 전 세계로 나아가는 시작”이라며 “세계 어느 곳의 글로벌 무대에서든, 여러분이 그 첫 출발”이라고 말했다. 이어 “전 세계에 라이프스타일을 전하는 이 여정에 함께 올라타 주시라”며 “이 아름다운 미래의 여정에 저와 함께해 주시길 바란다”고 덧붙였다.

특히 이 회장은 “역량 있는 중소 K-브랜드들을 발굴해 글로벌 메가 브랜드로 성장시키는 교두보이자, 지속 가능한 K-뷰티 생태계를 구축한다는 자부심을 가져달라”고 당부하기도 했다. 미국 1호점에 입점한 400여개 브랜드, 5000여종 상품의 대부분이 중소기업 제품이란 점을 고려한 것으로 풀이된다.

이 회장은 LA 방문에 앞서 미네소타주 미니애폴리스의 CJ제일제당 식품미주법인을 방문했다. 지난 2019년 미국 냉동 식품업체 슈완스를 인수하며 방문한 지 7년 만이다. 이 회장은 신제품 시연과 30여종의 제품을 시식하는 토론에 직접 참여하기도 했다.

이 회장은 “CJ는 식품·뷰티·스타일·편의 등 수많은 특성을 가진 ‘라이프 컴퍼니’이므로 원팀이 되어 시너지를 내는 것이 무엇보다 중요하다”면서 “최초·최고·차별화를 지향하는 ‘온리원(ONLYONE)’ 정신을 바탕으로, 우리가 가진 능력과 기회를 통해 식품 시장에서 반드시 넘버원(Number One) 기업이 되어야 한다”고 강조했다.

텍사스 더 CJ컵을 시작으로 미네소타·캘리포니아로 이어진 이번 북미 현장경영은 식품·뷰티·콘텐츠 사업을 유기적으로 연결해 글로벌 시장에서 K-라이프스타일 경쟁력을 높이기 위한 행보로 평가된다. 이 회장은 CJ푸드빌, CJ ENM, CJ대한통운의 북미 사업 확대 방안도 보고받고 주요 경영 현안을 점검했다.

이 회장은 이달 초까지 미국에 머물며 SCREENX·4DX 등 미래 콘텐츠 사업 경쟁력을 점검하고, 현지 콘텐츠 및 미디어 업계 관계자들과 만나 다양한 글로벌 협업 방안을 논의할 예정이다.