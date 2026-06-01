[헤럴드경제=김보영 기자] 태국 재벌가 4세가 어린 시절 친형으로부터 성폭력을 당했다고 폭로하면서 태국 사회가 큰 충격에 휩싸였다. 폭로의 대상이 된 친형은 태국 대표 맥주 브랜드 ‘싱하(Singha)’의 유력 후계자로 꼽히던 인물이었으나 논란 끝에 모든 직위에서 물러났다.

26일(현지시간) AFP통신과 네이션, 카오솟 등 현지 매체에 따르면 태국 재벌 비롬박디 가문의 4세이자 환경운동가인 시라누드 스콧(29)은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상을 통해 친형 수닛 스콧에게 어린 시절 수차례 성적 학대를 당했다고 주장했다.

시라누드는 영상에서 “가족 모두가 형의 고백이 담긴 녹음 파일을 들었기 때문에 이 사실을 알고 있었다”며 “하지만 누구도 조치를 취하지 않았다”고 말했다. 이어 “나를 소중하게 여기지 않고 공감하지 않는 가족과 더 이상 함께 살고 싶지 않다”며 눈물을 보였다.

그는 이후 언론 인터뷰에서 자신이 9세에서 13세 사이였던 시절, 기숙학교에 다니던 형이 여름방학 때 집에 돌아올 때마다 자신을 성폭행했다고 주장했다.

시라누드는 약 3년 전 처음 가족들에게 피해 사실을 알렸지만 침묵을 유지하는 조건으로 금전적 보상을 받았다고도 밝혔다. 그러나 올해 어머니가 재산 분쟁과 관련해 자신을 고소하면서 더 이상 침묵할 수 없다고 판단해 공개 폭로에 나섰다고 설명했다.

파문이 확산되자 비롬박디 가문의 핵심 계열사이자 태국의 ‘국민 맥주’로 불리는 싱하 맥주 생산업체 분라웃(Boon Rawd Brewery)은 수닛 스콧을 회사 내 모든 직위에서 해임했다.

분라웃은 성명을 통해 “시라누드 스콧이 겪은 일에 깊은 유감을 표한다”며 “당국의 조사에 적극 협조하고 있다”고 밝혔다. 수닛은 사임 의사를 밝히며 형제 사이에 ‘거친 장난’이 있었던 사실은 인정했지만 성폭행 의혹은 전면 부인했다.

두 형제는 비롬박디 가문 창업자의 외손녀인 어머니와 스코틀랜드 출신 아버지 사이에서 태어난 4세 후손이다. 비롬박디 가문은 싱하 맥주를 비롯해 식품·호텔·전력·부동산 등 다양한 사업을 운영하는 태국 대표 재벌가로 꼽힌다. 미국 경제매체 포브스는 가문의 순자산을 약 17억5000만달러(약 2조6300억원)로 추산했다.