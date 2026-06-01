[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사)는 경북도와 함께 백두대간 권역의 산림·관광자원을 활용한 대표 트레일 행사인 ‘2026 경북 백두대간 트레일6 챌린지’를 오는 20일부터 개최한다고 1일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞는 이번 행사는 지난해 참가자들의 호평에 이어 경북 백두대간의 자연경관과 지역의 매력을 함께 체험할 수 있는 릴레이형 트레일 프로그램으로 확대 운영된다.

행사는 오는 20일 상주를 시작으로 김천, 문경, 봉화, 영주, 예천 순으로 경북 백두대간 권역 6개 시군에서 릴레이 방식으로 개최된다.

특히 올해는 초중급자부터 숙련된 트레일러까지 폭넓게 참여할 수 있도록 코스를 이원화해 구성했으며 초·중급자는 10~14km 내외, 상급자는 최대 14~20km 내외 코스로 운영된다.

행사 일정은 6월 20일 상주, 9월 19일 김천, 10월 3일 문경, 10월 10일 봉화, 10월 24일 영주, 10월 31일 예천 순서로 진행된다.

참가 방식은 자유형과 패키지형으로 나뉜다.

행사 관련 세부 일정 및 코스, 참가 신청은 승우여행사 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김남일 공사 사장은 “경북 백두대간 트레일6 챌린지는 지난해 첫 개최를 통해 백두대간 트레일에 대한 높은 가능성과 관심을 확인 할 수 있었다“며 ”올해는 더욱 탄탄한 프로그램으로 경북을 대표하는 산림관광 브랜드 행사로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.