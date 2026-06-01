면목3.8동 453-1번지 일대 모아타운 관리계획(안) 통합심의 가결 총 2334세대 대단지 조성 및 정비기반시설 확충으로 주거환경 개선 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구는 지난 5월 14일 개최된 ‘2026년 제7차 소규모주택정비 통합심의 소위원회’에서 면목3·8동 453-1번지 일대 모아타운 관리계획(안)이 통과했다.

이번 통합심의를 통과한 면목3·8동 모아타운은 약 8만494㎡ 규모로, 향후 5개 모아주택 사업이 연계 추진돼 총 2334세대 규모의 공동주택이 공급될 예정이다.

이번 관리계획에는 ▷사업 실현성 확보를 위한 용도지역 상향(제2종 일반주거지역→제3종 일반주거지역) ▷보행 안전과 교통 여건 개선을 위한 주요 도로 확폭(6~8m→11.5~15m) ▷어린이공원 및 공공시설 조성 등의 내용이 담겼다.

특히 기존 도로를 최대 15m까지 확장해 원활한 통행 여건을 마련, 인접 정비구역 및 외부 간선도로와 연계된 교통체계를 구축할 계획이다.

아울러 어린이공원과 주민편의시설, 주민공동이용시설 등 생활기반시설도 함께 확충해 보다 안전하고 편리한 보행 중심 주거환경을 조성할 예정이다.

중랑구 관계자는 “이번 모아타운 관리계획(안) 통과로 면목3·8동 일대가 보다 쾌적하고 체계적인 주거단지로 재편될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 계획적인 정비사업 추진을 통해 구민 삶의 질 향상과 주거환경 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.