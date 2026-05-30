DL이앤씨와 2파전 끝 시공권 확보…찬성률 58.9% 2·3·5구역 수주로 압구정 6개 구역 중 절반 차지

[헤럴드경제=김유진 기자] 현대건설이 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업 시공권을 따냈다. 압구정2·3구역에 이어 5구역까지 확보하면서 압구정 재건축 6개 구역 가운데 절반을 현대건설이 맡게 됐다.

30일 정비업계에 따르면 압구정5구역 재건축정비사업조합은 이날 오후 압구정고에서 열린 시공사 선정 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정했다.

이번 수주전은 현대건설과 DL이앤씨의 2파전으로 진행됐다. 조합원 총 1199명 중 1016명이 투표에 참여해 투표율은 84.7%를 기록했다. 이 가운데 현대건설은 599표를 얻어 찬성률 58.9%로 시공권을 확보했다. DL이앤씨는 398표를 받았다.

압구정5구역은 한양 1·2차 아파트를 재건축하는 사업이다. 지하 5층~지상 68층, 8개 동 규모로 공동주택 1397가구를 공급하는 계획이다. 조합이 제시한 사업비는 1조4960억원 수준이다.

현대건설은 이번 수주로 압구정 재건축 사업에서 입지를 더 넓히게 됐다. 현대건설은 지난해 9월 압구정2구역, 지난 25일 압구정3구역에 이어 압구정5구역까지 시공권을 확보했다.

현대건설이 수주한 압구정2구역은 신현대 9·11·12차, 3구역은 현대 1~7차·10·13·14차와 대림빌라트, 5구역은 한양 1·2차가 대상이다. 2구역 사업비는 2조7488억원, 3구역은 5조5610억원, 5구역은 1조4960억원으로, 세 구역을 합친 수주 규모는 약 9조8000억원이다.

압구정 재건축은 서울 강남권 정비사업의 핵심 사업지로 꼽힌다. 특히 한강변 입지와 대규모 사업비, 초고층 재건축 계획이 맞물리면서 대형 건설사 간 수주 경쟁이 이어져 왔다.

시공사 선정이 끝난 압구정2~5구역 가운데 2·3·5구역은 현대건설이, 4구역은 삼성물산이 맡게 됐다. 압구정4구역은 현대 8차와 한양 3·4·6차를 재건축하는 사업으로, 단독 응찰한 삼성물산이 지난 23일 시공권을 확보했다.

나머지 구역은 상대적으로 사업 진행 속도가 더디다. 압구정1구역은 미성 1·2차가 대상이며 현재 조합설립추진위원회 단계다. 압구정6구역은 한양 5·7·8차가 대상이지만, 이 가운데 한양 7차만 조합이 설립된 상태다.