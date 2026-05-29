사전선거 첫날, 청년문화의 중심 신촌에서 청년들의 투표 독려... 이후보 “청년은 대한민국의 주인, 더 나은 미래를 꿈꾸고 이를 성취할 권리” 강조... 오후보 “청년이 공정한 경쟁을 통해 유리 천장을 뛰어넘는 나라가 되야” 호소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]사전투표 첫날인 29일 오후 이성헌 서대문구청장 후보는 오세훈 서울시장 후보와 국민의힘 서대문구 지역 후보들과 함께 신촌 연세로 스타광장에서 집중유세를 갖고 청년들의 투표를 독려했다.

이후보는 “지금 대한민국 더 나은 미래를 꿈꾸고 노력해서 꿈을 이루는 청년들의 당연한 권리마저 지켜주지 못하고 있다” 며 ” 청년들이 마음껏 꿈을 펼치고 성취 경험을 쌓아가는 나라를 만들기 위해 이번 선거에서 반드시 2번을 선택해 달라” 며 강조했다.

오 후보는 현정권의 주택난과 부동산 문제와 부의 양극화를 짚으며 “ 청년들이 공정한 경쟁을 통해 유리천장을 뚫고 성장하는 나라” 를 만들어야 한다며 함께 참석한 청년 사업가의 “ 청년들에게 창업한라고 돈 몇푼 쥐어주는 것, 우린 원치않는다” 는 발언을 다시 한번 강조했다.

오 후보는 “ 서울시는 오세훈, 서대문구는 이성헌! 2번으로 압도적 발전을 이루자”며 합동유세를 마무리했다.