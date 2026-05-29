[헤럴드경제=이명수 기자] 한차례 유산의 아픔을 겪은 방송인 서동주가 어려운 난임 치료 과정 속에서도 여전히 희망을 갖고 노력하는 근황이 공개됐다.

28일 서동주는 자신의 유튜브 채널에서 “소파수술 후 많이 회복했다”며 “다행히 난포 하나가 자라주고 있어서 지켜보고 있다”고 밝혔다.

그러나 “극난저 상태인데 AMH 수치가 0.01 미만”이라며 “거의 폐경 수준이라고 들었다”고 솔직하게 털어놨다.

그녀는 또 “FSH 수치가 10 이상이면 폐경이 시작되는 단계, 80 정도면 폐경이라고 한다”며 “소파수술 직후 제 수치가 80까지 올라갔다. 정말 슬펐다”고 답답한 심경을 드러냈다.

다행히 희망도 생겼다. 서동주는 “의사 선생님이 수술 후유증일 수 있으니 조금 더 지켜보자고 하셨다”며 “다행히 수치가 50 정도로 떨어졌고, 기적처럼 난포가 생겼다”고 전했다.

이어 “담당 의사 선생님도 이 수치에서 난포가 생긴 건 기적 같은 일이라고 하셨다”며 “지금은 감사한 마음으로 난포 채취를 기다리고 있다”고 말했다.