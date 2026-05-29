전농노련과 간담회…“불합리한 처우 없도록 기관장들과 조율” “현장 의견 정책에 반영”…노사 상생 모델 정착 추진

[헤럴드경제=김선국 기자] 송미령 농림축산식품부 장관이 농식품부 산하·유관기관 노동조합과 만나 공공부문의 ‘모범사용자’ 역할과 노사 상생협력의 중요성을 강조했다.

송 장관은 29일 농림수산식품교육문화정보원에서 전국농업노동조합연합회(전농노련) 임원진과 간담회를 가졌다.

전농노련은 농식품부 유관기관 15곳과 전국농민회총연맹, 농정신문 등으로 구성된 노동조합 연대체다.

이번 간담회는 지난해에 이어 두 번째로 마련된 자리로, 산하·유관기관 노사 간 협력 방안과 현장 애로사항 등을 논의하기 위해 열렸다.

송 장관은 “지난해 첫 만남에서 제안된 정책 건의와 현장 의견은 농식품부 정책 추진의 중요한 밑거름이 됐다”며 “기관별 현안과 노사문화 개선을 위한 건의사항을 가감 없이 청취하겠다”고 말했다.

특히 송 장관은 “정부가 지향하는 노사관계의 핵심은 공공부문이 먼저 노동의 가치를 존중하는 모범사용자로서 책임을 다하는 것”이라고 강조했다.

이어 “농림축산식품 분야 유관기관 직원들이 안전하고 공정한 일터에서 일할 수 있도록 하고, 관행이라는 이름으로 묵인되는 불합리한 처우가 없도록 기관장들과 긴밀히 조율하겠다”고 말했다.

송 장관은 또 “농업·농촌이 직면한 현안을 해결하고 농업인들에게 더 나은 공공서비스를 제공하기 위해서는 현장 직원들의 협력이 중요하다”며 “노동조합의 목소리를 경청하고 현장 의견을 정책에 균형 있게 반영하겠다”고 밝혔다.