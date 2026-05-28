[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]박근혜 전 대통령이 28일 오후 부친인 박정희 전 대통령의 혼이 깃든 문경 ‘청운각’을 전격 방문해 지역 시민들과 만나고 국민의힘 후보들을 격려했다.

문경 청운각은 박정희 전 대통령이 과거 교사 시절 하숙하며 국가의 미래를 구상했던 뜻깊은 장소다.

이날 청운각을 찾은 박근혜 전 대통령은 “오랜만에 여러분을 뵙게 되어 정말 반갑다”며 말문을 열었다.

박 전 대통령은 “며칠 전 옥천의 어머니 생가에 다녀왔고 그날 아버지 생가도 가고 싶었으나 일정이 여의치 않아 못 갔다”며 “강원도를 거쳐 내려오는 길에 청운각에 들르게 되었다”고 방문 배경을 설명했다.

이어 “지금도 우리나라에 여러 어려움이 있지만 아버지(박정희 전 대통령)께서 청운각에서 하숙하시던 젊은 시절에도 국가에 대한 고민이 참 많으셨을 것”이라며 “이곳에 오니 당시 아버지의 모습이 마음속에 그려진다”고 소회를 밝혔다.

박 전 대통령은 청운각을 잘 보존해 준 문경 시민들에게 거듭 감사를 표했다.

특히 마당에 있는 살구나무를 가리키며 “이 ‘충절의 살구나무’는 아무 데나 있는 것이 아니다. 시민 여러분께서 잘 지켜주셔서 진심으로 고맙다”고 전했다.

또 현장에 모인 시민들을 향해 “여기 계신 한 분 한 분이 모두 애국자”라며 “이렇게 꿋꿋하게 나라를 걱정해 주시고 투표에 적극 참여해 주셨기에 오늘의 대한민국이 여기까지 올 수 있었다. 이러한 국민의 힘이 있었기에 아버지도 조국 근대화를 위해 노력하실 수 있었을 것”이라며 감사의 뜻을 표했다.

이어 박 전 대통령은 이철우 경북지사 후보를 향해 “지사님께서 그동안 경북도정을 잘 이끌어오셨으니 한 번 더 하셔서 지역을 잘 이끌어 주시기 바란다”고 격려했다.

아울러 김학홍 문경시장 후보, 안재민 상주시장 후보, 안병윤 예천군수 후보 등 참석한 국민의힘 후보들에게 “모두 힘을 합쳐 지역 발전을 시킬 수 있도록 앞장서 주시고 시민 여러분께서도 많이 도와달라”고 했다.

이에 이철우 경북지사 후보는 감사의 뜻을 밝히며 필승의 각오를 다졌다.

이철우 후보는 “최근 박근혜 전 대통령께서 대구 칠성시장을 비롯해 전국 곳곳의 민생현장을 방문하며 국민들과 소통하고 계신 가운데 이곳 문경까지 찾아주셔서 후보들에게 정말 큰 힘이 된다“고 말했다.