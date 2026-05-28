양천구 문화예술의 미래를 위해, 우형찬 양천구청장 후보 지지 속도 있게 양천발전을 이끌 우형찬 후보와 함께 활력 넘치는 문화도시로

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보에 대한 양천구 문화예술인들의 공식 지지 선언이 나왔다.

양천구 문화예술인들은 28일 우형찬 후보 선거사무소에서 지지 선언식을 열고, “문화와 예술은 우리 삶을 풍요롭게 하고 도시의 품격을 높이는 원동력”이라며 “양천구 문화예술의 미래를 위해 우 후보를 지지하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.

이들은 “우 후보는 그동안 예술인의 창작 환경 개선, 예술인 복지 확대, 구민의 일상 속 문화 향유 기회 확대를 위해 구체적이고 실현 가능한 비전을 제시해 왔다”며 “신속하고 지속 가능한 예술 생태계를 조성하기 위해 행보를 함께하기로 했다”고 강조했다. 이어 “속도감 있게 양천의 발전을 이끌어갈 우 후보와 함께 양천구를 활력 넘치는 문화도시, 예술인이 존중받는 도시로 만들어 가겠다”면서 “구민 여러분의 따뜻한 관심과 성원을 부탁드린다”고 당부 했다.

이번 지지 선언에는 박주순 예총 이사, 김용섭 양천 예총 이사, 최석태 한국미협 미술혀권순자 양천문인협회 이사 이명희 극단 아트맥대표, 홍성모 한국화가 등 양천구 문화예술인 18명이 참여했다.