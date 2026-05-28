“1조원 마중물 에산…조기착공 적극 지원하겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 사전투표를 하루 앞둔 28일 최대 현안인 대구경북 통합신공항 이전 예정지를 찾아 김부겸 대구시장 후보 지원에 나섰다.

김 후보는 이날 대구 군위군에 TK신공항 부지에서 “지난번 정청래 대표도 와서 약속했지만 앞으로 입법을 책임질, 예산 도장을 확실히 찍어줄 원내대표와 정책위의장 이런 분들이 보증을 서려고 왔다”고 말했다.

이어 “(TK신공항 추진은)결국은 사람이 하는 것”이라며 “국민의힘이 여당일 때 신공항 사업이 한 발짝도 못 나갔지만 입법과 예산 확보 등을 반드시 해내겠다”고 덧붙였다.

김 후보는 군공항 사업계획 승인, 민간공항 기본계획 고시 등 행정 절차를 사실상 마쳤다며 1조원 규모의 재원을 확보해 조기 착공하겠다고 밝혔다. 군위 권역을 방산 거점도시와 항공 유지·보수·정비(MRO) 및 첨단물류산업 중심지로 육성하고 현 공항 부지는 청년창업과 첨단산업이 결합한 디지털 전환 밸리로 조성하겠다는 구상도 내놨다.

이날 현장에는 민주당 한병도 원내대표와 한정애 정책위의장과 국회 국토교통위원회 간사 복기왕 의원, 차관 출신 손명수 의원 등이 참석했다.

한 원내대표는 “TK 신공항은 집권 여당만이 빨리 풀 수 있다”며 “당 차원에서 1조원 마중물 예산 확보 등 신공항 착공이 조속히 이뤄지도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 한 의장은 “TK신공항을 시작으로 후적지, 주변 지역 개발 등을 통해 일자리가 생기고 대기업 유치가 진행될 수 있도록 당이 책임지고 지원하겠다”고 했다.

복 의원은 “입장이 180도 바뀌는 추경호 후보가 대구시장이 되면 대구 신공항 사업은 진행할 수 없을 것”이라며 “대구를 위해서, 공항을 위해서 김부겸을 뽑아달라”고 호소했다. 손 의원도 “차관 시절 광주·수원·대구가 함께 사업이 시작됐지만 부지 선정까지 된 곳은 대구뿐”이라며 “결국 중앙정부와의 네트워크, 국회와의 긴밀한 협력이 관건이다. 그 일을 해낼 사람은 김부겸 후보뿐”이라고 강조했다.