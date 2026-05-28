남해고속도로 제2지선 가락요금소 서부산IC 구간 통행료 지원 연평균 444만대 일평균 1만8000대

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 부산시설공단과 다음달 1일부터 평일 출퇴근 시간대 남해고속도로 제2지선 가락요금소에서 서부산IC 구간 통행료 지원을 시행한다고 28일 밝혔다. 이번 지원은 지난해 12월 제정된 ‘부산시 남해고속도로 제2지선 가락요금소 통행료 지원 조례’에 따른 것이다.

부산시에 주민등록돼 있고 실제 거주하는 시민이 소유하거나 임차한 차량과 사업장이 부산에 있는 법인·단체 소유 또는 임차차량이 대상이다. 소유차량은 차량 사용본거지가 부산시로 등록돼 있어야 하지만 임차차량은 지역제한 없이 신청할 수 있다.

지원대상 차량이 평일 출근시간인 오전 6시~9시, 퇴근시간인 오후 5시~8시 사이에 해당 구간을 통과하면 통행료를 지원받을 수 있다. 이번 정책으로 한국도로공사가 추진 중인 출퇴근 시간 통행료 할인 금액 외 잔여금액을 시가 지원하면 출퇴근시간 이용자가 부담할 통행료는 사실상 없게 된다.

통행료를 지원 받으려면 오는 6월 1일 오픈되는 통행료 지원 시스템(busanway.bisco.or.kr)에 접속해 하이패스카드 정보를 입력하고 부산시설공단의 승인을 거쳐 회원가입을 완료해야 한다. 이후 한국도로공사 홈페이지(hipass.co.kr)에서 고속도로 운행정보를 내려받아 매달 1~15일 통행료 지원시스템에 신청하면 공단이 통행료를 이용자에게 지급하게 된다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “이번 통행료 지원사업이 출퇴근 시간대 시민들의 교통비 부담을 줄이고 서부산권 이동 편의를 높이는 데 도움이 되길 기대한다”며 대상 시민과 기업들의 관심과 참여를 당부했다.