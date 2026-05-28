김영빈 더불어민주당 공주·부여·청양 후보 법조인 경력…지역 맞춤형 법안설계 청년 정착 인프라·의료 사각지대 해소 ‘힘있는 여당후보’ 부동층에 적극 호소

6·3 지방선거와 함께 치러지는 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 출마한 김영빈 더불어민주당 후보는 “중앙정부의 강력한 예산과 전폭적인 지원을 확실하게 끌어내 지역의 해묵은 과제를 해결하고, 일이 되게끔 만들 수 있는 유일한 적임자”라며 지지를 호소했다.

김 후보는 28일 헤럴드경제와 인터뷰에서 “국민이 체감하는 정책 효능감과 실제 현장에서 바라는 요구 사항은 오직 소통을 통해서만 답을 찾을 수 있다”며 이같이 밝혔다.

서울중앙지검 검사와 법무부 장관정책보좌관실 등 법조인의 길을 걸어온 그는 “제 기획·실무 전문성이 의정활동에서 강력한 무기가 될 것”이라고 자신했다. 김 후보는 “국가시스템을 움직이는 법을 집행하고 기획해 본 경험은 국회 입성 시 입법과 정책을 추진할 때 실질적인 도움이 될 것”이라며 “초선이라고 해서 헤매는 시간 없이, 임기 시작과 동시에 공주·부여·청양에 당장 필요한 법안을 정교하게 설계하겠다”고 강조했다.

가장 시급한 지역현안으로는 청년 정착 인프라 구축과 고령화에 따른 의료 사각지대 해소를 꼽았다.

이와 관련 청년들이 고향을 떠나지 않고 자립할 수 있도록 안정적인 양질의 일자리를 창출하고, 청년 자영업자들을 지원하기 위한 촘촘한 입법·예산적 뒷받침을 약속했다. 당선 후 1호 지역공약으로는 ‘체류형 역사 문화 관광 산업 완성’을 전면에 내세웠다.

지역 정치권 최대 화두인 대전·충남 통합 논의에 대해서는 적극적인 찬성 입장을 피력했다. 통합 시 거대 수도권 일극체제에 대응할 수 있는 규모를 갖추게 될 뿐 아니라, 국가로부터 4년간 20조원 규모의 파격적인 재정 지원과 공공기관 우선 이전 특례를 확보할 수 있다는 점을 이유로 들었다.

김 후보는 ‘향후 어떤 정치인으로 성장하고 싶은가’라는 질문엔 “민주당이 추구하는 핵심가치인 ‘서민과 약자를 위한 따뜻한 공동체 회복’, 그리고 ‘공정과 정의’를 삶의 현장에서 실천으로 증명해 내겠다”고 답했다.

최근 여론조사에서 박빙 양상을 보이는데 대해선 “마지막까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다”면서도 “바닥 민심은 확실히 우리 쪽으로 기울고 있다”고 확신했다.

남은 기간 승기를 잡기 위한 복안으로 ‘현장 밀착형 행보’를 제시한 김 후보는 “유세차 중심의 선거운동을 넘어 지역 구석구석을 발로 뛰며 진심과 공약을 전달하겠다”며 “부동층 표심을 잡기 위해 지역 맞춤형 세부 공약을 적극적으로 알리며 ‘힘 있는 여당 후보’임을 끝까지 호소하겠다”고 밝혔다.

그는 “광역권의 규모가 커지면 우선 상급 의료기관 유치의 타당성이 대폭 높아진다”며 “그동안 분리돼 있던 시도 간 의료 전달체계가 하나로 단일화되면서, 우리 지역 주민들이 상급 종합병원으로 접근하고 치료받기가 훨씬 수월해질 것”이라고 내다봤다. 또 대전의 세계적인 연구개발(R&D) 역량과 충남의 탄탄한 제조산업 인프라가 결합해 양질의 일자리가 대거 늘어날 것이라며 “이러한 대규모 재정 지원과 혜택들이 우리 공주·부여·청양지역에 골고루 스며들도록 촘촘한 균형발전 로드맵을 설계하겠다”고 말했다. 김해솔 기자