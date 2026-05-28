영일만산단 공사 시작, 2027년 양산 시장수요 따라 최대 5만톤까지 확대

포스코퓨처엠이 LFP(리튬·인산·철) 양극재 전용 공장 건설에 들어가며 보급형 배터리 소재 시장 공략을 본격화한다. 에너지저장장치(ESS)와 엔트리급 전기차를 중심으로 LFP 배터리 수요가 커지는 가운데, 삼원계 중심이던 양극재 포트폴리오를 다변화하려는 전략이다.

포스코퓨처엠은 28일 피노, CNGR과의 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지를 통해 LFP 양극재 전용공장 건설에 착수했다. 이날 포항 영일만4일반산업단지에서 안전기원 행사를 열고 공사를 시작했다. 신규 공장은 2027년 양산을 목표로 건설된다. 포스코퓨처엠은 향후 시장 수요에 맞춰 생산 규모를 단계적으로 늘려 연산 최대 5만톤까지 확대한다는 계획이다.

포스코퓨처엠은 지난해 12월 이사회에서 LFP 양극재 공장 건설 안건을 승인한 뒤, 같은 달 합작 파트너들과 투자계약을 체결하며 사업 기반을 마련해왔다. 이번 착공으로 LFP 양극재 사업은 투자 검토 단계를 넘어 실제 생산 인프라 구축 단계에 들어섰다.

LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리보다 출력 측면에서는 낮지만, 가격 경쟁력과 긴 수명이 강점으로 꼽힌다. 특히 재생에너지 확대와 인공지능(AI) 데이터센터 증가로 전력 수요가 늘면서 ESS용 LFP 배터리 수요가 빠르게 커지고 있다. 전기차 시장에서도 가격 부담을 낮춘 보급형 모델을 중심으로 LFP 채택이 확대되는 추세다.

배터리 업계에서는 북미와 유럽 시장을 중심으로 LFP 배터리 공급 계약과 생산능력 확대가 이어지고 있다. 동시에 각국의 통상 정책과 공급망 다변화 요구가 맞물리면서 중국 의존도를 낮춘 소재 공급망 확보 필요성도 커지고 있다. 국내에서 LFP 양극재 공급 기반이 확대되면 배터리사의 조달 선택지도 넓어질 수 있다.

포스코퓨처엠은 이번 전용공장 착공을 계기로 기존 주력 제품인 NCM· NCA 등 삼원계 양극재에 더해 LFP 양극재까지 제품군을 넓힐 방침이다. 이를 통해 전기차와 ESS 시장의 수요 변화에 대응하고 글로벌 수주 경쟁력을 높인다는 구상이다.

전용공장과 별개로 조기 시장 진입을 위한 준비도 진행 중이다. 포스코퓨처엠은 기존 포항 양극재공장의 하이니켈 제품 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 전환하고 있다. 2분기 중 시제품 생산을 시작하고, 올해 하반기부터 양산에 들어갈 계획이다. 정경수 기자