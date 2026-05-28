회사 “바이러스부터 염증까지 케어 가능”

동아제약(대표 백상환)이 립밤형 입술포진 치료제 ‘포지듀얼크림’(사진)을 새로 출시했다.

신제품은 항바이러스 성분인 아시클로버와 항염 성분인 히드로코르티손이 복합 함유돼 바이러스 증식 억제와 염증 완화에 도움을 줄 수 있다고 한다. 특히 물집, 진물 등 입술포진으로 인한 다양한 증상케어가 가능하다고 덧붙였다.

투명 흡수되는 크림 제형으로 잘 발라지며, 사용 후 하얀 잔여물이 남지 않는다고도 했다. 또 입술포진 외용제 최초로 립밤 형태의 용기를 적용해 언제 어디서든 휴대할 수 있게 했다. 일반의약품으로 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.

입술포진은 헤르페스 1형 바이러스(HSV-1)에 의해 발생하는 구강 및 구강 주변 감염질환이다. 병변 진행이 빠르고 재발성이 높다. 침 등 타액 접촉이나 스트레스, 피로, 면역저하 등으로 인해 발생하는 것으로 알려져 있다. 같은 부위에 반복적으로 발생해 초기관리가 중요하다고 전해진다.