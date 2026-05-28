[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 ‘인공지능(AI) 기반 휴머노이드 로봇 활용 제조 특화 거점센터’를 대구기계부품연구원에 구축했다고 28일 밝혔다.

이 사업은 한국로봇산업진흥원이 주관하는 ‘로봇 플래그십 지역거점 구축 사업’의 하나로 추진됐다.

대구기계부품연구원을 중심으로 경북대 산학협력단, 아이엠로보틱스 등 지역 산·학·연이 참여해 휴머노이드 로봇 실증 기반을 구축했다.

지난해 7월부터 이달까지 약 11개월 동안 23억7천만원(국비 9억5000만원, 시비 9억5000만원, 민자 4억7000만원)의 사업비가 투입돼 연구개발과 실증을 진행했다.

이번 사업은 제조 현장에 즉시 적용할 수 있는 휴머노이드 로봇 기술과 실증 기반을 마련하는 데 초점을 뒀다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “이번 사업을 통해 휴머노이드 로봇 응용 제조 공정의 핵심 전방 기술을 선점한 만큼 대구시가 AI 로봇 수도로 확고히 자리매김하도록 전력을 다하겠다“고 말했다.