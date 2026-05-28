[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 최대 은행인 JP모건체이스가 향후 2년 안에 최대 200억달러(약 30조원) 를 투입한 인수·합병(M&A)안이 있을 수 있다고 알렸다.

블룸버그 통신은 27일(현지시간) 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 이날 미국 뉴욕에서 열린 번스타인 주최 콘퍼런스에서 “향후 2년 안에 100억~200억달러를 투입해 무언가를 인수할 기회가 생길 수 있다고 본다”라고 말했다고 보도했다.

다만 그는 “JP모건 주식을 포함해 가격들이 전반적으로 높다. 우리는 자본 운용에 있어 매우 인내심이 강하다”라며 현재의 불장이 조정 국면으로 들어갈 때까지 기다릴 수 있다는 입장을 내비쳤다.

JP모건체이스는 2008년 금융위기 이후 베어스턴스, 워싱턴 뮤추얼 등 굵직한 은행들을 인수해 성장해왔다. 지난 2023년에는 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 여파로 부실화한 퍼스트 리퍼블릭 은행을 인수했다.

다이먼 CEO의 이날 발언은 은행에 대한 규제 완화로 미 대형 은행들이 추가 자본 여력을 늘려가는 상황에서 나와 눈길을 끈다. 도널드 트럼프 2기 행정부와 연방준비제도(Fed·연준)는 지난해부터 은행 자본규제 완화를 추진해왔다.

다이먼은 이에 대해 JP모건은 은행 감독 당국의 규제 수준을 400억~500억달러(약 60조~75조원) 상회하는 잉여 자본을 보유할 것으로 예상된다고 말했다. 올해 1분기에 이어 2분기에도 투자은행(IB) 및 트레이딩 부문 실적이 지난해보다 10% 이상 성장세를 이어갈 것이라는 전망도 내놨다.

다이먼은 “M&A 분야는 몇 년 만에 최고의 해를 보내고 있고, 주식자본시장도 올해 대단할 것”이라며 “주관사들도 바쁘고 기업들도 바쁘다. 상당한 과열(exuberance)이 있다”라고 전했다.

한편 JP모건은 이날 발표에서 2026년 연간 비용 전망치를 기존 1050억달러(약 157조6000억원)에서 1060억달러(약 159조원)로 10억달러(약 1조5000억원) 가량 상향 조정했다.