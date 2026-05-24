정치권 “백신 조달 실패로 상황 악화”

[헤럴드경제=박세환 기자] 방글라데시에서 3월 홍역이 유행하기 시작한 이후 2개월 동안 어린이 사망자 수가 500명을 넘어선 것으로 나타났다.

24일(현지시간) 로이터·dpa 통신 등에 따르면 방글라데시 정부는 22일부터 하루 동안 홍역으로 어린이 13명이 추가로 숨졌다고 밝혔다.

이에 따라 3월 15일 방글라데시에서 홍역이 나타난 뒤 지금까지 발생한 어린이 사망자 수는 512명으로 늘었다.

이들 가운데 86명은 홍역 확진 판정을 받았으며, 나머지 426명도 홍역과 유사한 증상을 보였다.

최근 2개월 동안 방글라데시 전역에서 발생한 홍역 확진자는 8400명을 넘었고, 6만2000명은 홍역 의심 증상으로 입원해 치료받았다.

방글라데시 보건 당국은 5살 미만 어린이 가운데 예방 접종을 하지 않은 경우 중증 감염이나 사망 위험이 크다고 설명했다.

최근 방글라데시 정부는 이번 홍역 사태의 원인을 규명하는 조사를 해 달라고 세계보건기구(WHO)에 요청했다.

지아우딘 하이더 방글라데시 총리실 보건 특별고문은 “우리는 왜 이 시점에 홍역 사태가 악화했는지 규명하기 위한 독립적 조사를 비공식적으로 WHO에 요청했다”고 설명했다.

방글라데시 정치권에서는 무함마드 유누스 최고 고문(총리격)이 올해 초까지 이끈 과도정부가 홍역 백신 부족 문제를 해결하기 위한 적절한 조치를 제대로 하지 않았다는 비판이 나왔다.