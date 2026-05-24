[헤럴드경제=박세환 기자] 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 합의에 근접했다는 소식이 전해지고 있는 가운데 이란 관영 매체가 양국의 합의 내용을 일부 언급하며 상호 공격 자제 방안이 논의됐다고 전했다.

24일(현지시간) 로이터 통신에 따르면, 이란 파르스(FARS) 통신은 이날 미국과 이란 간의 잠재적 양해각서(MOU) 초안에는 미국과 동맹국들이 이란과 그 동맹국들을 공격하지 않는다는 내용이 명시됐다고 보도했다.

파르스 통신은 또 그 대가로 이란 역시 미국과 동맹국들에 대해 어떤 선제적 군사공격도 하지 않겠다고 약속했다고 전했다.

앞서 미국 온라인 매체 악시오스는 미국과 이란이 60일 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방, 핵협상 등을 골자로 하는 MOU 체결에 근접했다고 보도했다.

양국은 호르무즈 해협 개방, 이란 봉쇄를 해제 단계를 거쳐 우라늄 농축 중단과 고농축 우라늄 폐기, 제재 완화 등을 놓고 추가 협상을 벌인다는 계획 논의한 것으로 전해졌다.

미국과 이란은 현재까지 합의안 내용을 공식 발표하지 않은 상태다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 소셜미디어에 이란 지도에 성조기를 그려넣은 게시물을 올리며 특유의 신경전을 이어갔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜 계정에 “중동의 미국?”이라는 글과 함께 중동 여러 나라 중에서 이란 영토에는 성조기가 칠해진 지도를 올렸다.

이전에도 트럼프 대통령은 협상 와중에도 SNS에 이란 재공격 가능성을 시사하며 타결을 압박하는 듯한 합성 이미지를 여러 차례 올린 바 있다.

그는 지난달 29일 “이란이 정신을 차리지 못하고 있다. 빨리 상황 파악을 하는 게 좋을 것”이라고 쓴 뒤 ‘더 이상 착한 남자는 없다’는 제목이 달린 자신의 사진을 함께 올렸다. 사진 속 트럼프 대통령은 폭격이 일어나는 곳을 배경으로 선글라스를 낀 채 총기를 메고 있었다.

알자지라 방송은 이날 트럼프 대통령이 올린 이미지에 대해 “이란 장기 점령을 추진하지 않는다는 트럼프 행정부의 입장과 상반된 것”이라며 협상 와중에 또 하나의 선동 메시지를 냈다고 분석했다.

그러면서 전쟁에 대해 모순된 메시지를 내는 것으로 유명한 트럼프 대통령일지라도 이번 이미지는 협상에 영향을 미칠 수 있다고도 지적했다.