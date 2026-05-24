[헤럴드경제=박세환 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란을 상대로 종전 담판이 임박했다고 밝힌 가운데 미국과 이란이 60일 휴전연장과 호르무즈 개방 합의에 근접했다는 보도가 나왔다.

미국 현지언론들은 이날 복수의 미국 당국자를 인용해 이 같은 내용의 합의안이 마련되고 있다고 전했다다.

앞서 일부 언론에서는 합의안에 ‘이란의 고농축 우라늄 포기’ 안건이 포함돼 있다고 보도하기도 했다.