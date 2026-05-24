전국 사찰서 봉축법요식 봉행 이재명 대통령 등 조계사에 1만명 참석 조계종 총무원장 “화합·상생의 길로”

[헤럴드경제=박세환 기자] 불기 2570년 부처님오신날인 24일 전국 사찰에서 석가모니의 탄생을 축하하는 봉축법요식이 열렸다.

이 자리에선 부처님이 세상에 온 의미를 되새기면서, 올해 봉축 표어인 ‘마음은 평안으로, 세상은 화합으로’의 메시지대로 평안과 화합을 기원했다.

대한불교조계종 총본산인 서울 종로구 조계사에선 이날 오전 10시 조계종 총무원장 진우스님, 종정 성파스님 등 종단 주요 인사가 참석한 가운데 봉축 법요식이 봉행됐다.

이재명 대통령과 김혜경 여사, 최휘영 문화체육관광부 장관 등 정관계 인사들을 비롯해 소설가 황석영, 스노보드 선수 김상겸 등 올해 불자대상 수상자들, 주한 외교 사절과 일반 신자까지 1만 명가량이 참석했다.

진우스님은 봉축사에서 “부처님께서는 모든 괴로움은 탐욕과 성냄, 어리석음에서 비롯된다고 하셨다”며 “이제 우리는 집착과 분별을 내려놓고 서로를 이해하며 화합과 상생의 길로 나아가야 한다”고 말했다.

이어 “정치와 경제, 사회 모든 영역에서 힘과 대립으로 상대를 꺾어야 내가 살아남는 시대를 넘어, 공정과 정의를 바탕으로 서로를 존중하고 함께 살아가는 화쟁의 지혜를 실천해야 한다”며 “한반도의 평화를 위해 다시 마음을 모아야 한다”고 강조했다.

종정 성파스님은 법어를 통해 “부처님께서 이 세상에 오신 것은 무명을 지혜로 밝혀서 행복하고 편안한 삶을 영위하게 하려는 것”이라며 “부처님이 오셔서 어두운 세상을 밝히듯 우리 사회 모든 분들이 자기 마음의 등불을 밝히기를 바란다”고 말했다.

이재명 대통령은 이날 봉축법요식에서 축사를 통해 “무엇보다 ‘국민의 목숨을 살리는 정부’를 만들기 위해 최선을 다하며, 만인이 존귀하고 누구나 평등하다는 가르침을 실천하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “국민주권 정부는 부처님의 귀한 말씀을 등불로 삼겠다. 국민 한 사람 한 사람의 삶을 더 세심하게 살피고, 가장 낮은 곳의 목소리에 귀 기울이는 나라를 만들겠다”며 이같이 다짐했다.

이 대통령은 “부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶에서 고락을 함께하며 국가적 위기와 슬픔을 맞이할 때마다 아픔을 치유하고 소외된 이웃을 품어 안았다”며 “전쟁과 가난, 재난과 사회적 갈등 속에서도 사찰의 등불은 꺼지지 않았기에 국민은 삶에 지칠 때마다 잠시 걸음을 멈추고 마음의 평안을 얻을 수 있었다”고 말했다.

또 “특히 모든 중생이 서로를 배척하기보다 이해하고, 대립하기보다 화합하라는 부처님의 가르침은 우리 사회를 더 단단한 공동체로 만들어 준 든든한 버팀목이었다”고 평가했다.

이어 “미움은 미움으로 사라지지 않고, 오직 자비로써 사라진다”는 부처님 말씀을 인용하며 “지금 우리 사회에도 서로 다른 생각을 화합하고 아우르는 배려와 이해의 정신, 각자도생이 아닌 공존·상생으로 나아가고자 하는 따뜻한 마음이 절실히 필요하다”고 강조했다.

그러면서 “원융회통(圓融會通·서로 다른 쟁론을 화합해 하나로 소통)의 정신을 가슴 깊이 새기며, 하나 된 힘으로 국민과 나라의 위기를 극복해 나가겠다”고 다짐했다.

아울러 “오늘 전국을 밝힌 연꽃 등 하나하나가 서로의 마음을 잇는 희망의 빛이 돼 대한민국을 더 따사한 공동체로 밝혀주길 소망한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 앞서 이날 오전 페이스북에 올린 글에서도 “길 위에서 태어난 부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶에서 고락을 함께해 왔다”며 원융회통과 화합 정신을 강조했다.