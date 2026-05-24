용의자, 백악관 검문소에 총격 경호요원들 대응사격에 제압돼 행인 1명 피격돼 병원 이송 백악관 한때 폐쇄…사건 경위 조사중

[헤럴드경제=박세환 기자] 23일(현지시간) 미국 백악관을 향해 총기를 발사한 괴한이 경호 요원들의 대응 사격에 의해 사살되는 사건이 벌어졌다.

사건 당시 백악관에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 머물고 있었으며, 비밀경호국(SS)과 연방수사국(FBI) 요원, 경찰관들이 현장을 봉쇄하고 사건 경위를 조사 중이다.

SS는 엑스(X·옛 트위터)에 홍보 책임자 명의로 올린 사건 관련 성명에서 “(미동부시간) 오후 6시가 지난 직후 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로에서 한 사람이 가방에서 무기를 꺼내 발사하기 시작했다”고 전했다.

이어 “SS 경찰관은 대응 사격을 해 용의자를 맞췄으며, 그는 인근 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았다”고 밝혔다.

SS는 또 행인 1명이 총에 맞았다고 했다. 이 행인이 총격범이 쏜 총에 맞았는지, SS 요원들의 대응 사격에 의해 피격됐는지 여부와 그의 몸 상태가 어떤지는 밝히지 않았다.

아울러 SS 요원 가운데 부상자는 없었고, 사건 당시 트럼프 대통령이 백악관에 있었지만 아무런 영향을 받지 않았다고 SS는 밝혔다.

앞서 지난달 25일(현지시간) 저녁 트럼프 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총성이 들려 트럼프 대통령이 급히 피신하는 사건이 벌어지기도 했다.

트럼프 대통령은 이날 오후 8시께 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했다.

트럼프 대통령 입장 후 국가 연주 의식이 끝나고 모두 식사하고 있던 오후 8시 30분께 사건이 발생했다.

행사 도중 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 들려왔고, 곧바로 SS 요원들이 무대 위로 뛰어올랐다. 비밀경호국 요원들은 “총격 발생”이라고 외쳤다.

무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, JD 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했었다.