[헤럴드경제=이명수 기자] ‘방탄소년단(BTS)이 지난 16∼17일과 19일(현지시간) 사흘간 미국 스탠퍼드 스타디움에서 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG) 공연을 열었다. 이날 약 15만2천명의 관객들이 모여들어 예전의 인기를 그대로 유지되고 있음을 보여줬다. .

연합뉴스에 따르면, 이곳에서 콘서트를 연 가수는 지난 1921년 개장 후 콜드플레이에 이어 방탄소년단이 두 번째다.

마지막 날 공연은 관객들의 깜짝 이벤트가 진행됐다. 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 수록곡 ‘보디 투 보디’(Body to Body) 무대에서 민요 ‘아리랑’ 선율이 흘러나오자 관객들은 미리 준비해 온 태극기를 흔들며 ‘떼창’을 했다고 소속사는 전했다.

멤버들은 공연 말미 “지금 인생에서 최고의 순간을 보내고 있다. 여러분들께서 보여주신 이벤트에 정말 감동받았다”며 “한순간 한순간을 다 기억하겠다. 다시 만날 날을 기약하며 감사 인사드리고 싶다”고 말했다.

한편, 방탄소년단은 22일(한국 시간) 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 ‘BTS 월드 투어 ’아리랑‘ 인 아시아 & 오스트레일리아’를 상세 공지했다. 이에 따르면 방탄소년단은 오는 11월 가오슝을 시작으로 아시아·호주 9개 도시에서 총 23회 공연을 개최한다.