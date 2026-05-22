전용 74·84㎡, 430가구 공급 GTX-B·신안산선 호재 기대

현대엔지니어링이 경기도 시흥대야역 인근에 선보이는 ‘힐스테이트 시흥더클래스’를 본격 분양한다.

22일 현대엔지니어링에 따르면 시흥시 대야동 140-5번지 일원에 들어서는 ‘힐스테이트 시흥더클래스’는 지하 2층~지상 27층, 74·84㎡(전용면적) 총 430가구 규모로 조성된다.

청약은 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위 청약, 29일 2순위 청약을 실시한다. 당첨자 발표는 6월 8일이며, 정당계약은 22~24일까지 3일간 진행된다. 경기도 시흥시는 비규제 지역으로 세대주, 주택수와 관계없이 수도권에 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입기간(12개월 이상), 지역별·주택형별 예치금 충족 시 1순위로 청약할 수 있다.

단지는 서해선 시흥대야역이 단지에서 직선거리 약 250m에 위치해 여의도, 강남, 종로 등 서울 핵심권역으로 이동이 편리하다. 세 정거장 거리의 시흥시청역에는 월곶판교선(예정)과 신안산선(예정)이 개통 예정이다. 부천종합운동장역에는 수도권급행철도(GTX)-B노선(예정)이 계획돼 있다. 수도권 서남부 광역철도 개발에 따라 서울 서남권 접근성도 한층 개선될 전망이다.

단지 주변으로 대야초, 대흥중, 소래고 등이 가깝다. 인접한 은계지구 내에는 시흥 최초 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 3월 개교를 앞두고 있다.

단지는 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 고려했으며, 전 세대를 4베이(Bay) 판상형으로 설계해 개방감을 높였다. 입주민들은 홈네트워크 시스템을 포함한 힐스테이트만의 특화 시스템과 사물인터넷(IoT) 연동 가전제품을 융합한 주거 시스템인 ‘Hi-oT’를 통해 한층 편리한 주거 환경을 누릴 수 있다.

‘힐스테이트 시흥더클래스’의 견본주택은 경기도 시흥시 대야동 일대에 위치해있으며 2029년 3월 입주 예정이다. 서정은 기자