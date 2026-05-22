아너스빌 브랜드 리뉴얼 후 첫 프로젝트

[헤럴드경제=윤성현 기자] SM그룹 건설부문이 ‘수원역 아너스빌 플라츠’와 ‘수원역 아너스빌 타임원’ 견본주택을 열고 본격 분양에 나선다.

SM그룹 건설부문은 오는 22일 수원역 아너스빌 플라츠와 수원역 아너스빌 타임원의 견본주택을 개관한다고 밝혔다. 두 단지는 SM그룹 건설부문이 ‘아너스빌’ 브랜드를 리뉴얼한 뒤 처음 선보이는 프로젝트다.

수원역 아너스빌 플라츠는 경기 수원시 팔달구 고등동 334 일대에 들어서는 주거형 오피스텔이다. 동아건설산업이 시행과 시공을 맡았으며, 지하 3층~지상 16층, 4개 동, 총 401실 규모로 조성된다.

이 단지에는 지난해 2월 오피스텔 발코니 설치가 허용된 건축법 개정 이후 수원 지역에서 처음으로 바닥 난방이 가능한 발코니 설계가 도입된다. 이를 통해 실사용 면적을 넓히고 아파트와 비슷한 공간감을 확보했다는 설명이다.

교통 여건도 강점으로 꼽힌다. 수원역 아너스빌 플라츠는 지하철 1호선과 수인분당선, KTX 노선을 이용할 수 있는 수원역 생활권에 있다. 향후 GTX-C 노선까지 개통되면 이른바 ‘쿼드러플 역세권’ 입지를 갖추게 된다.

수원역 아너스빌 타임원은 수원시 권선구 평동 132-1 일원에 들어선다. 지하 2층~지상 15층, 2개 동, 총 114세대 규모다. SM하이플러스가 시행하고 동아건설산업이 시공을 맡았다. 전 세대는 실수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일형으로 구성된다.

타임원은 대형 복합쇼핑몰인 롯데몰 타임빌라스와 약 80m 거리에 있다. 백화점, 대형마트, 영화관 등 생활편의시설을 가깝게 이용할 수 있는 입지다.

SM하이플러스는 입지 특성과 연계한 ‘아너스빌 멤버스’도 선보인다. 입주민에게 멤버십 전용 하이패스 카드를 지급하고, 하이플러스 모바일 앱에 가입한 뒤 롯데몰 타임빌라스에서 하이머니로 결제하면 2028년 입주 시점부터 3년간 결제금액의 1%를 엘포인트로 적립해 주는 방식이다.

커뮤니티 시설인 ‘클럽 아너스’에는 피트니스센터와 북카페 등이 마련된다. 스마트홈 제어와 친환경 설비를 갖춘 청정 에너지 관리 시스템도 적용된다.

SM그룹 건설부문 관계자는 “수원역 일대는 대형 쇼핑몰 상권을 중심으로 원스톱 생활 인프라에 GTX 호재까지 겹쳐 수요가 안정적으로 이어질 지역”이라며 “수원역 아너스빌은 비규제 지역이면서 브랜드 리뉴얼 효과와 하이플러스의 멤버십 혜택까지 볼 수 있어 고객들의 청약 열기가 높을 것으로 기대된다”고 말했다.