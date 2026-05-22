아르떼뮤지엄서 방탄소년단 전시 개최 디스트릭트와 하이브의 본격적인 협업 정규 5집 아리랑 서사를 미디어아트로 멤버 실루엣 등 시그니처 작품 5점 선봬

[헤럴드경제=김명상 기자] 디지털 디자인·아트 기업 디스트릭트는 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’을 주제로 한 협업 전시 ‘아르떼뮤지엄 X 방탄소년단 더 시티 아리랑’을 선보인다. 이번 전시는 지난 20일 미국 라스베이거스 개최를 시작으로 부산과 뉴욕으로 확대된다.

이번 전시는 하이브(HYBE)가 주도하는 ‘더 시티(THE CITY)’ 프로젝트의 일환으로 진행된다. ‘더 시티’는 방탄소년단 월드투어 개최 도시 전반을 연계해 팬 경험을 확장하는 도시형 프로젝트다. 아르떼뮤지엄 라스베이거스는 6월 17일까지 공식 파트너사 전시관으로 운영되며, 국내에서는 부산에서 6월 5일에 전시를 연다.

전시의 기반이 된 정규 5집 ‘아리랑’은 지난 3월 발매 직후 빌보드 200 1위에 올랐고, 타이틀곡 ‘스윔’은 핫 100 1위를 기록했다. 디스트릭트는 앨범 수록곡의 서사와 사운드를 아르떼뮤지엄의 공간 미디어아트로 재해석해 관람객이 음악을 눈과 귀로 동시에 체험하도록 한다.

전시의 핵심 공간인 ‘가든’은 전시 기간 중 ‘아리랑 가든’으로 특별 운영하며 총 5개 미디어아트를 선보인다. 세부적으로는 종소리를 배경으로 일곱 멤버의 실루엣을 디지털 공간에 새긴 ‘넘버 29’, 붉은빛으로 한국 고유의 리듬감을 시각화한 ‘바디 투 바디’, 빌보드 핫 100 1위곡 ‘스윔’의 사운드스케이프를 일곱 마리의 범고래로 구현한 동명 작품, 전시장 전체를 초대형 뮤직비디오 세트로 확장한 ‘2.0’, 라스베이거스·뉴욕·부산의 랜드스케이프를 담은 ‘인투 더 선’이 순서대로 펼쳐진다.

전시는 가든 외 공간으로도 확장된다. 아르떼뮤지엄의 대표작 ‘웨이브’는 ‘아리랑 웨이브’로 업데이트되며, 체험형 공간 ‘라이브 스케치북’도 협업 버전으로 운영한다. 기존 ‘아르떼 카페’는 ‘아리랑 카페’로 구성해 전시 콘셉트를 공간 전반에 반영했다.

디스트릭트 관계자는 “디지털 기술 위에 예술적 감성과 문화적 서사를 담아온 아르떼뮤지엄에 방탄소년단의 음악을 더해 하나의 예술 작품이 됐다”며 “라스베이거스를 시작으로 부산, 뉴욕으로 이어지는 글로벌 무대에서 전 세계 관객에게 잊지 못할 시청각적 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.

한편 디스트릭트와 하이브는 스탬프 랠리 이벤트를 운영한다. 아르떼뮤지엄은 공식 미션 장소로 참여하며, 관람객은 전시 기간 현장 QR코드를 통해 스탬프를 획득할 수 있다. 전시의 자세한 정보는 아르떼뮤지엄 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.