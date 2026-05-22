68종 15만 주 이상의 장미가 만개하는 도심 속 꽃길... 주민 힐링 공간

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 안양천 독산보도교에서 기아대교까지 약 2km 구간에 조성된 장미원이 도심 속 대표 수변 명소로 자리 잡으며 주민들의 휴식 공간으로 사랑받고 있다고 밝혔다.

안양천 장미원은 2019년 금천한내장미원을 시작으로 단계적으로 확대 조성됐다. 서해안고속도로 하부와 철도변 인근의 다소 삭막했던 공간을 장미와 녹지가 어우러진 꽃길로 탈바꿈시켜 현재는 약 5만8000㎡ 규모의 수변 장미정원으로 완성됐다.

장미원에는 사계장미를 비롯해 68종, 15만 주 이상의 장미가 식재돼 있다. 매년 5월이면 형형색색의 장미가 만개해 장관을 이루며, 은은한 장미 향기와 함께 이어지는 산책로는 주민들에게 계절의 변화를 느낄 수 있는 특별한 공간을 제공한다.

특히 장미원은 안양천을 따라 산책하거나 자전거를 타는 주민은 물론, 가족·연인·친구와 함께 사진을 찍고 추억을 남기려는 방문객들의 발길이 이어지고 있다. 또한, 서해안고속도로 하부 구간은 그늘이 형성돼 한낮에도 비교적 시원하게 머물 수 있어 여유로운 휴식 공간으로 인기를 얻고 있다.

구는 장미원과 함께 기후대응 도시숲도 조성해 수변 경관 개선뿐 아니라 생활환경 개선 효과도 높였다. 스카이로켓향나무, 에메랄드그린, 블루엔젤 등 미세먼지 저감 효과가 있는 수목을 식재해 철도와 도로변에서 발생하는 미세먼지와 소음을 줄이고, 보다 쾌적한 보행 환경을 조성했다.

구 관계자는 “비록 장미를 감상할 수 있는 시기는 짧지만, 주민들이 그 아름다움을 일상 속에서 누릴 수 있도록 1년 내내 꾸준히 관리하고 있다”며 “앞으로도 안양천 장미원을 누구나 편하게 찾아와 꽃을 즐기고 쉬어갈 수 있는 금천구 대표 수변 명소로 가꿔 나가겠다”고 말했다.