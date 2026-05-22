[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]고주연 대구보건대 교수가 지난 20일 한국표준과학연구원에서 열린 ‘세계 측정의 날 기념식’에서 한국인 균형능력 참조표준 개발과 보급·확산에 기여한 공로로 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다.

21일 대구보건대에 따르면 고 교수는 2021년 대구보건대 ‘한국인 균형능력 참조표준 데이터센터’ 지정 이후 유아·성인 균형능력 참조표준 개발과 데이터 생산 체계 구축, 기업 제품개발 지원 등 관련 사업을 수행해왔다.

균형능력 측정장비의 소급성 확보 체계와 데이터 품질 관리 체계를 구축하고 관련 학술대회와 성과공유회를 통해 운영 사례와 기술 성과를 공유하며 참조표준 활용 확산에 힘써왔다.

고주연 교수는 “이번 성과는 대학 구성원들과 함께 현장 중심의 교육과 기술 개발을 꾸준히 이어온 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 균형능력 참조표준을 기반으로 현장 실무 역량을 갖춘 전문인재 양성과 실용적 기술 개발에 힘쓰겠다”고 했다.