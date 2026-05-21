16년만에 직원수 전년比 2539명 감소 노조, 신규채용 늘리고 정년연장 요구 현대차 “미래산업 변화·공장재편 고려” 아틀라스 로봇 투입 해외 거점 가시화

현대자동차 노사가 올해 임금협상 초반부터 신규 인원 충원안을 두고 뚜렷한 견해차를 보이면서 기본급 인상과 성과급을 둘러싼 임금성 요구와 더불어 고용 구조 문제가 향후 교섭의 주요 쟁점으로 이어질 것으로 점쳐진다.

21일 업계에 따르면 현대차 노사는 전날 열린 5차 교섭에서 단체교섭 별도요구안에 대한 논의를 진행했다. 별도요구안은 임금 인상안과 별개로 노조가 교섭 테이블에 올린 고용·인사·복지 관련 추가 요구사항이다. 현대차 노조는 올해 별도 요구안으로 해고자 원직복직, 정년연장, 신규인원 충원 등을 제시했다.

특히, 노사 간 입장차가 크게 드러난 안건은 신규 인원 충원이다. 노조는 이날 교섭에서 “퇴직자 증가에 따른 자연감소 인원을 정규직 대규모 충원으로 메워야 한다”며 “촉탁직 확대 문제와 신규채용 관련 단체협약 준수를 요구한다”고 밝혔다.

노조가 근거로 드는 것은 단체협약 44조다. 정년퇴직 등의 이유로 결원이 발생하면 필요 인원을 정규직으로 충원한다는 내용의 조항이다. 노조는 사측이 정년퇴직자 감소분을 정규직 신규 채용으로 충분히 채우지 않고, 촉탁직과 기간제 인력을 활용하는 방식으로 대응하고 있다고 보고 있다.

실제 현대차의 지난해 말 기준 직원 수는 전년 대비 3.4% 줄어든 7만2598명으로, 16년 만에 감소세로 돌아섰다.

노조가 더 문제 삼는 지점은 고용 형태 변화다. 현대차의 계약직 직원 수는 2019년 3564명에서 2024년 1만63명으로 늘었다. 5년 사이 182% 증가한 셈이다. 지난해에는 8744명으로 줄었지만, 여전히 2019년과 비교하면 145%가량 많은 수준이다.

같은 기간 정규직은 2019년 6만6468명에서 지난해 6만3854명으로 줄었다. 전체 인력 규모는 큰 폭으로 줄지 않았지만, 계약직 비중은 이 기간 5%대에서 13%까지 높아졌다.

이 같은 변화 원인으로는 ‘시니어 촉탁제’가 꼽힌다. 현대차는 2019년부터 정년퇴직자를 일정 기간 계약직으로 다시 채용하는 시니어 촉탁제를 시행해 왔다. 당초 이 제도는 정년연장 요구와 맞물려 퇴직 이후 소득 공백을 줄이고 숙련 인력을 활용하기 위한 방안으로 논의됐다. 과거 노조도 정년퇴직자 재고용 확대를 사측에 요구해 왔지만, 제도가 확대되면서 신규 정규직 채용 여력을 줄이는 요인으로 작용하고 있다는 분석도 나온다.

사측은 노조 요구를 그대로 받아들이기 어렵다는 견해다. 현대차는 교섭에서 “미래산업 변화와 공장 재편을 고려해 기존 조합원 고용을 우선 논의해야 하며 중장기적 접근이 필요하다”고 설명했다.

현대차는 현재 해외 생산 확대와 더불어 전동화 전환에 속도를 내고 있다. 미국과 인도 등 주요 시장에서는 현지 생산 능력을 각각 연 100만대 수준으로 키우고 있고, 국내 울산 1·4공장 라인은 전동화 전환을 위한 설비 개선 과정에서 생산 조정이 진행되고 있다. 울산 전기차(EV) 전용공장 신설도 진행형이다.

전기차는 내연기관차보다 부품 수가 적고 파워트레인 구조가 단순해 조립과 부품 공급망 전반에서 필요한 인력이 20~30% 적다. 특히, 현대차그룹은 오는 2028년 미국에 연 3만대 규모의 로봇 생산 역량을 확보하고, 현대차·기아 생산 현장에는 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 2만5000대 이상 투입될 예정이다.

이항구 한국자동차연구원 연구위원은 “현대차 생산현장은 매년 2000명 안팎의 정년퇴직자가 발생하는 구조지만, 디지털화와 로봇 도입, 전동화 전환을 모두 고려하면 과거처럼 정규직 인력을 대규모로 늘리기 어려운 상황”이라며 “고용 문제는 단기 교섭을 넘어 오는 2030년 전후까지 이어질 수 있는 구조적 쟁점”이라고 말했다. 정경수 기자