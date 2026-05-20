[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 아이브(IVE)가 일본 신보의 타이틀곡 ‘LUCID DREAM(루시드 드림)’ 음원을 선공개했다.

20일 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 이날 자정 각종 온라인 음원사이트를 통해 오는 27일 발매되는 일본 네 번째 앨범 ‘LUCID DREAM’의 동명의 타이틀곡 ‘LUCID DREAM’을 선공개했다.

공개된 ‘LUCID DREAM’은 ‘꿈’을 모티브로 한 곡으로, 희망차고 경쾌한 멜로디 위에 멤버들의 섬세한 보컬이 어우러졌고 몽환적인 가성이 더해져 신비로운 감성을 완성했다.

이번 음원 선공개로 일본 신보에 대한 기대감을 끌어올린 가운데 아이브는 오는 26일 자정 ‘LUCID DREAM’ 뮤직비디오도 공개하며 그 열기를 이어갈 예정이다.

아이브는 지난해 발매한 일본 세 번째 앨범 ‘Be Alright(비 올라잇)’으로 빌보드 재팬 ‘톱 앨범 세일즈(Top Album Sales)’ 1위를 차지한 데 이어 ‘After LIKE(애프터 라이크)’로는 빌보드 재팬 스트리밍 기준 누적 재생 수 2억회를 돌파했다.

최근에는 두 번째 월드 투어 ‘SHOW WHAT I AM(쇼 왓 아이 엠)’을 통해 교세라돔 오사카에 입성, 오는 6월 도쿄돔 재입성을 앞두고 있다.

한편 아이브의 일본 네 번째 앨범 ‘LUCID DREAM’은 오는 27일 발매된다.