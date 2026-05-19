삼성물산 건설부문, 하이테크 부문 직원 충원 P5 공사금액 3조 육박…인력 재배치 더 빨라질 듯 SK에코플랜트 주택 선별수주·하이테크에 총동원

[헤럴드경제=홍승희 기자] ‘반도체 슈퍼사이클’에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 생산 시설 건설도 속도를 내면서, 이를 수주한 삼성물산 건설부문과 SK에코플랜트의 경영 전략도 다시 세워지고 있다. 주택 시장에서 ‘알짜 선별 수주’에 나서는 한편, ‘하이테크’ 부문으로 인력을 대규모 이동시키는 등 포트폴리오 변화에 적극적이다.

삼성물산 건설부문 수백명 ‘하이테크’ 부서로

19일 건설업계에 따르면 삼성물산은 삼성전자로부터 수주한 평택캠퍼스 5공장(P5) 초대형 반도체 생산 시설 시공을 위해, 직원들에게 하이테크 부문 인력 충원 계획을 공유했다. 한 삼성물산 내부 관계자는 “지난 3월부터 주택 등 다른 사업부에서 지원자를 받아 하이테크 사업부로 보내겠다는 사측의 계획을 공유 받았다”며 “약 600명 규모의 인원을 당장 한 번에 투입할 수는 없고, 향후 단계적으로 재배치할 것으로 보인다”고 말했다.

하이테크 는 삼성물산의 핵심 수익 창출원으로 반도체 공장, 데이터센터, 첨단 산업시설 등 고난도 프로젝트를 수행 하는 부서다. 삼성전자가 경기도 평택에 투자하고 있는 세계 최대 최첨단 반도체 라인 건설도 해당 부서가 담당하고 있다.

이번 인력 충원은 오세철 삼성물산 사장의 직접적인 지시에 의한 것으로 전해진다. 삼성전자가 오는 2028년 가동 예정인 평택 P5 작업자를 더 늘리는 등 공장 구축을 위한 핵심 설비 공사 준비를 본격화하자, 삼성물산도 이에 보폭을 맞춰 시공 인력을 대폭 충원하는 것으로 풀이된다.

삼성전자는 앞서 메모리 반도체 불황으로 P5 공사를 잠정 중단했다가 지난해 11월 공사를 재개했다. 여기에 국내에 향후 5년간 450조원을 투자하겠다고 밝히면서 이중 상당수가 평택캠퍼스 등 반도체에 집중될 예정이다. 삼성전자는 P5까지 완공되면 평택에서만 월 90만장의 반도체가 생산 가능할 것으로 보고 있다.

이에 삼성물산에 대한 계약금액도 대폭 늘어났다. 앞서 삼성물산은 삼성전자와 2022년 처음 P5 계약을 맺을 당시 계약 금액이 414억원에 그쳤지만, 이후 그룹의 투자가 늘면서 지난 3월 2단지 조성공사 및 P5 건축 공사 계약금액이 3조원에 가까운 2조8932억원으로 변경 됐다고 공시했다.

금융감독원 전자공시에 따르면 지난 1분기 말 현재 삼성전자가 삼성물산에 발주해 진행 중인 공사는 평택캠퍼스의 P4 2단계 및 4단계·P5 신축공사·기존 팹 개보수공사 등 8건이다. 이들 사업의 도급 금액은 총 7조2886억원 수준으로, 해당 분기 전체(92조4118억원)의 약 8% 수준이다.

시장에서 반도체 업계의 지속적인 활황을 예상하는 만큼, 삼성물산의 인력 재배치는 평택 P5·P6 공정 속도를 높이기 위해 향후 더 가속할 것으로 예상된다. 삼성물산 측은 “구체적인 인력 충원 여부 및 향후 시공 계획은 확인해 줄 수 없다”고 전했다.

‘하이테크 전환’ 선언한 SK에코플랜트…하이테크 부문 인력만 15% 급증

삼성물산뿐 아니라 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 시공 작업에 한창인 SK에코플랜트 역시 직원들의 역량을 하이테크 부문에 집중 하고 있다. 지난해 ‘하이테크 기업’ 전환을 선언한 이후, 용인 반도체 클러스터와 청주에 위치한 M15 팹 확장 등 SK하이닉스의 반도체 공사가 일감의 큰 축으로 자리 잡았기 때문이다.

금융감독원 전자공시에 따르면 지난해 상반기 말 기준 SK에코플랜트의 하이테크 부문 인력 수는 987명 수준이었지만, 이번 1분기 말 1134명을 기록해 1년도 안 돼 14.9% 급증 했다.

반면 재개발·재건축 등 주택사업 공사 잔액은 크게 줄이는 등 공사 포트폴리오가 주택 중심에서 사업 인프라 중심으로 아예 이동하고 있다. 실제 SK에코플랜트는 전날 서울 서초구 신반포20차아파트 재건축사업을 수주했는데, 이는 올해 첫 수주다. SK에코플랜트 관계자는 “주택은 선별 수주 기조를 유지하고 있다”며 “지난해 하이테크 기업으로 전환된 후 반도체 관련 인력이 대폭 증원됐다” 고 밝혔다.

한 업계 관계자는 “(SK에코플랜트)하이테크 인력이 급증하면서 주택 부서에서는 일할 사람이 없는 수준”이라고 전했다.