[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 아들의 반대를 뒤로하고 홀로 유럽 여행을 떠난다고 밝혔다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘애들 없이 나홀로 유럽여행 저 뭐 입고 갈까요?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이민정은 “제가 드디어 홀로 유럽에 가게 됐다”며 “집안의 반대가 심하다. 준후의 반대, 남편의 반대가 심하다”고 했다.

이민정은 23년 차 스타일리스트 서수경과 함께 여행룩을 직접 입어보며 스타일링을 점검했다. 빨간색 백리스 원피스를 꺼내 들며 “2년 전 둘째 낳고 미국 가서 샀는데 남편이 못 입게 해서 한 번밖에 못 입었다”고 털어놨다.

이민정은 “백리스를 왜 이렇게 못 입게 하는지 모르겠다. 나는 시원해서 좋다”며 등을 드러내는 포즈를 취하기도 했다.

스카프를 톱처럼 활용하는 스타일링도 등장했다. 이민정은 “요즘 친구들은 스카프를 톱처럼 활용하더라”고 소개했고, 서수경은 “저녁에 클럽 갈 때 재킷과 함께 입어도 예쁘다”고 추천했다.

제작진이 “유럽 가서 클럽도 가는 거냐”고 묻자 이민정은 당황한 표정으로 “저 묻는 거냐. 저는 안 간다”고 급히 해명해 웃음을 자아냈다.

이민정은 2013년 이병헌과 결혼해 아들 준후와 딸 서이를 두고 있다.