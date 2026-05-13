[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 지예은이 댄서 바타와의 연애 스토리를 직접 털어놨다.

13일 방송된 KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’에 게스트로 출연한 지예은은 “좋은 친구다. 지코 ‘새삥’, 제니 ‘라이크 제니’ 만든 안무가다”라고 바타를 소개했다.

지예은과 바타는 지난달 열애를 공식 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회에서 친구로 지내다 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

박명수가 “방송에서 연인 얘기 많이 하는 것 같다”고 하자 지예은은 “물어보는데 어떡하냐. 숨길 수도 없고”라고 받아쳤다.

두 사람의 인연은 지예은이 배우 지석진과 ‘충주지씨’로 발매한 디지털 싱글 ‘밀크쉐이크’로 거슬러 올라간다. 지예은은 “바타 씨가 그 안무를 짜줬다. 그때부터 썸 느낌이었다”고 밝혔다. 박명수가 “노래가 좋다고 했냐, 예은 씨가 좋다고 했냐”라고 몰아붙이자 지예은은 “둘 다”라고 답해 웃음을 자아냈다.

바타의 ‘무한도전’ 사랑도 공개됐다. 지예은은 “그 친구가 ‘무한도전’을 엄청 좋아했다. 밥 먹을 때마다 보고 스티커, 달력도 샀다. 진짜 거짓말이 아니라 최애가 하하, 박명수 선배님이다”라고 했다. 박명수가 “신곡 안무 싸게 해줄 수 있냐”고 묻자 지예은은 “당연하다”고 답했다.

한편 지예은은 전날 MBC ‘동상이몽2’에도 출연했다. 지예은은 “‘런닝맨’ PD님이 ‘동상이몽2’로 옮겼는데 한번 나와달라고 하셨다. 마침 배성재 선배님 편이었고 친분이 있다 보니 갔다. 그러고 나서 열애설이 터졌다”고 절묘한 타이밍을 전했다.