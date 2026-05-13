[헤럴드경제=최원혁 기자] 유명 먹방 유튜버 상해기(본명 권상혁)가 세 차례 음주 운전을 한 사실을 직접 인정하고 영상으로 재차 고개를 숙였다.

최근 상해기는 자신의 유튜브 채널에 ‘안녕하세요, 상해기 권상혁입니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 상해기는 “제가 저지른 돌이킬 수 없는 잘못에 대해 고개 숙여 사죄드리고자 카메라 앞에 섰다. 저는 지난해 9월, 음주 운전을 했다”고 밝혔다.

이어 “2020년과 2021년에 이어 세 번째 적발이었다”며 “거리가 짧고 술이 깬 것 같다는 안일한 생각으로 운전대를 잡았고, 그 선택이 얼마나 위험하고 무책임했는지 깊이 반성하고 있다”고 말했다.

상해기는 자신의 행위를 “비난받아 마땅한 행동”이라고 규정하며 변명하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 이어 “단순히 말로만 그치는 반성이 아니라 삶의 방식을 완전히 바꾸고 평생 이 죄의 무게를 짊어지고 살아가겠다”고 다짐했다.

또 사건 발생 후 상당 기간이 지나서야 입장을 표명한 것에 대해 “보다 일찍 입장을 밝히지 못한 비겁함에 대해 사과드린다”며 “제 잘못을 세상 앞에 명확히 기록하고 다시는 반복하지 않겠다고 다짐하기 위해 이 자리에 섰다”고 전했다.

하지만 대중의 반응은 싸늘하다. 유튜브 댓글 창에는 “돈이 떨어지니 복귀 각을 잡으려는 것이냐”, “사과하는 타이밍이 너무 늦어 진정성이 느껴지지 않는다”, “여러 번 반복했으면 실수가 아니다”, “진작하지 왜 이제 와서”, “돈 떨어졌나 보다” 등 날 선 반응이 이어졌다.

앞서 상해기는 지난해 9월 오전 3시40분께 서울 강남구 일대에서 음주 운전했다. 상해기는 경찰의 음주 측정 요구를 여러 차례 거부하는 등 음주 운전 후 도주해 논란이 됐다. 논란 이후 그는 활동을 중단했고 개인 계정도 비공개로 전환했다.