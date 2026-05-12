수도권 서남부 지역에서 서해선을 중심으로 한 광역 교통망 확장 사업이 추진되면서 시흥시 교통환경 변화에 대한 관심이 이어지고 있다.

시흥시는 서해선을 통해 수도권 주요 지역으로 이동이 가능하며, 소사역에서는 1호선 환승을 통해 가산디지털단지와 용산, 서울역 등으로 이동할 수 있다. 또한 부천종합운동장역에서는 7호선 환승이 가능하며, 김포공항역에서는 5·9호선과 공항철도를 이용할 수 있어 수도권 이동 편의성이 개선되고 있다.

향후에는 신안산선과 월곶판교선 개통도 예정돼 있다. 신안산선은 시흥과 여의도를 연결하는 노선으로 추진 중이며, 월곶판교선은 판교 방면 접근성 개선이 기대되는 노선이다.

이와 함께 신구로선, 신천~신림선, 제2경인선 등을 연계하는 수도권 서남부 광역철도 구축 사업도 추진되고 있다. 해당 사업이 진행될 경우 시흥 지역 광역 교통망은 더욱 확대될 전망이다.

이러한 가운데 현대엔지니어링의 ‘힐스테이트 시흥더클래스’가 공급될 예정이다.

단지는 서해선 시흥대야역이 직선거리 약 250m에 위치한 역세권 입지를 갖췄으며, 월곶판교선 및 신안산선이 예정된 시흥시청역과도 연결된다.

생활 인프라도 갖췄다. 단지 인근에는 롯데마트, 스타필드시티, CGV, 시흥ABC행복학습타운, 신천연합병원 등이 위치해 있으며, 부천·광명 생활권 이용도 가능하다. 또한 소래산 산림욕장과 은계호수공원, 인천대공원 등 녹지시설도 인접해 있다.

교육환경으로는 대야초, 대흥중, 소래고 등이 가까우며, 은계지구에는 시흥과학고가 2029년 개교를 목표로 추진 중이다. 상품 설계로는 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 구조를 적용했으며, 수납공간과 가사 동선을 고려한 평면 설계를 반영했다는 설명이다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 골프연습장, GX룸, 주민카페, 작은도서관 등이 조성될 예정이다.

‘힐스테이트 시흥더클래스’는 경기도 시흥시 대야동 일원에 지하 2층~지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모로 조성된다.

견본주택은 경기도 시흥시 대야동 사업지 인근에 마련될 예정이며, 5월 중 오픈 예정이다.