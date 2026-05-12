[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 ‘솔로지옥4’ 출연자 국동호로부터 학교 폭력(학폭)을 당했다고 주장한 변호사 A씨가 SNS 계정을 비공개 전환했다.

12일 오전 9시 기준 국동호의 학폭 폭로자 A씨의 SNS 계정은 비공개 전환된 상태다. 그의 계정에는 “이 계정 소유자가 게시물을 볼 수 있는 사용자를 제한하고 있어 이 게시물을 볼 수 없다”는 멘트만 남아 있다.

A씨는 앞서 지난 3일 국동호의 학교 폭력 및 학교 폭력 방조 의혹을 제기한 바 있다.

국동호 측은 총 세 차례 입장을 밝히며 학폭을 전면 부인했다. 그는 ‘실제로 제가 잘못한 부분이 있다면 피하지 않고 사과드리겠다. 하지 않은 일에 대해서까지 인정하거나 사과할 수는 없다’며 ‘사실이 아닌 내용으로 내 명예와 삶이 훼손되는 상황을 받아들일 수도 없다. 지금이라도 제보 내용을 사실로 전제해 여과 없이 공개하는 행위를 멈춰주길 바란다’고 전했다.

여기에 국동호의 여자친구로 지목된 B 씨도 ‘하루 아침에 내가 학폭 가해자가 돼 있는데 무슨 일인지 이해할 수가 없다. 변호사님은 나를 아냐? 국동호와 왜 엮여 있는지, 연락을 하고 지내던 사이도 아니고 교제를 한 적도 없는데 정말 황당하다’고 일축했다.

1993년생으로 고려대학교 경영학과를 졸업한 국동호는 지난해 방송된 넷플릭스 ‘솔로지옥4’에 출연했으며, 현재 회계사 겸 인플루언서로 활동 중이다.