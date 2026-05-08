완산동 관계자와 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사들이 어르신들께 전달할 카네이션과 함께 기념촬영을 하고 있다.[영천시 제공]
완산동 관계자와 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사들이 어르신들께 전달할 카네이션과 함께 기념촬영을 하고 있다.[영천시 제공]

[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시 완산동은 8일 가정의 달을 맞아 마야실비노인요양원 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사들과 함께 지역내 독거노인 25가구에 ‘사랑의 카네이션 꽃바구니’를 전달했다. 한무현 완산동장은 “앞으로도 지역사회가 함께하는 촘촘한 돌봄 체계를 통해 소외되는 이웃이 없도록 노력하겠다”고 말했다.


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