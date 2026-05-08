‘공모가 50만원→15만원, 처참한 추락’ 너무 심하다했더니…결국 살아나는 게임 대장주

[헤럴드경제=박세정 기자] “게임 대장주가 결국 살아난다?” 수많은 투자자를 속태웠던 게임 대장주 크래프톤이 살아나고 있다. 2021년 8월 공모가 49만8000원으로 증시에 데뷔한 크래프톤은 한때 주가가 공모가 대비 반토막도 안 되는 15만원대까지 폭락하며 주주들의 원성이 컸다. 크래프톤은 넥슨과 함께 국내 게임업체 가운데 역대 최대 실적을 내고 있지만, 주가는 크게 못 미친다는 평가를 받고 있다. 하지만 1분기 호실적과 1조원대 주주환원 정책에 힘입어 폭락했던 주가가 급반등하고 있다. 크래프톤은 4일 장중 13% 이상 급등하며 올해 들어 처음으로 30만원대를 돌파했다. 전 거래일 대비 8.87% 오른 28만8500원에 마감했지만, 시장에선 크래프톤 주가가 더 상승할 것이라는 기대감이 큰 상황이다. 업계에선 크래프톤의 주가 부양 의지가 가시적인 성과로 나타나고 있다는 분석을 내놓고 있다. 주가 폭락으로 주주들의 원성을 받아온 크래프톤은 1조원이 넘는 주주환원, 피지컬 AI 시장 진