[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시 완산동은 8일 가정의 달을 맞아 마야실비노인요양원 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사들과 함께 지역내 독거노인 25가구에 ‘사랑의 카네이션 꽃바구니’를 전달했다. 한무현 완산동장은 “앞으로도 지역사회가 함께하는 촘촘한 돌봄 체계를 통해 소외되는 이웃이 없도록 노력하겠다”고 말했다.
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입력 2026-05-08 22:41:05
[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시 완산동은 8일 가정의 달을 맞아 마야실비노인요양원 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사들과 함께 지역내 독거노인 25가구에 ‘사랑의 카네이션 꽃바구니’를 전달했다. 한무현 완산동장은 “앞으로도 지역사회가 함께하는 촘촘한 돌봄 체계를 통해 소외되는 이웃이 없도록 노력하겠다”고 말했다.
‘광주 살인’ 커지는 국민 공포…경찰서장까지 현장 출동한다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 최근 광주 여고생 흉기 피습 사건 등 강력범죄에 대한 불안이 커지자 경찰이 특단의 조치를 내놨다. 흉기 소지 의심자는 바로 검문검색을 실시하고, 중요 사건 발생 시 관할 경찰서장이 현장에 출동해 조치하기로 했다. 이 같은 강력한 조치를 통해 유사 범죄를 막는다는 방침이다. 경찰청은 8일 오후 2시30분께 유재성 경찰청장 직무대행
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
‘공모가 50만원→15만원, 처참한 추락’ 너무 심하다했더니…결국 살아나는 게임 대장주
[헤럴드경제=박세정 기자] “게임 대장주가 결국 살아난다?” 수많은 투자자를 속태웠던 게임 대장주 크래프톤이 살아나고 있다. 2021년 8월 공모가 49만8000원으로 증시에 데뷔한 크래프톤은 한때 주가가 공모가 대비 반토막도 안 되는 15만원대까지 폭락하며 주주들의 원성이 컸다. 크래프톤은 넥슨과 함께 국내 게임업체 가운데 역대 최대 실적을 내고 있지만, 주가는 크게 못 미친다는 평가를 받고 있다. 하지만 1분기 호실적과 1조원대 주주환원 정책에 힘입어 폭락했던 주가가 급반등하고 있다. 크래프톤은 4일 장중 13% 이상 급등하며 올해 들어 처음으로 30만원대를 돌파했다. 전 거래일 대비 8.87% 오른 28만8500원에 마감했지만, 시장에선 크래프톤 주가가 더 상승할 것이라는 기대감이 큰 상황이다. 업계에선 크래프톤의 주가 부양 의지가 가시적인 성과로 나타나고 있다는 분석을 내놓고 있다. 주가 폭락으로 주주들의 원성을 받아온 크래프톤은 1조원이 넘는 주주환원, 피지컬 AI 시장 진
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는