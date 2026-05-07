[헤럴드경제=조용직 기자] 안지민(25)이 KPGA 파운더스컵(총상금 7억원·우승상금 1.4억원) 1라운드에서 홀인원에 성공했다.

안지민은 5월 7일 전남 영암 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72·7,571야드)에서 열리고 있는 이 대회 첫날 1라운드 14번홀(파3·175야드)에서 첫 번째 공식 홀인원을 기록했다. 안지민의 개인통산 첫번째 홀인원이다.

14번홀에는 렉스필에서 제공하는 명품침대세트 ‘SE CHARMAJE Q’가 부상으로 걸려있다.

안지민은 “옆바람이 살짝 부는 상황에서 핀을 보고 쳤는데 잘 맞은 것 같았다. 홀에 들어가는 것이 보이지는 않았는데 공식기록원이 말해줘서 알았다”며 “비공식적으로는 홀인원 경험이 있는데 KPGA 투어에서 홀인원 한 것은 처음이다. 기분 좋다”고 말했다.

이어 “이번 대회 목표는 톱10이다. 1라운드에서 홀인원도 하고 좋은 스코어로 마무리했는데 한 타 한 타 최선을 다해서 마지막까지 플레이 하겠다”고 전했다.

안지민의 홀인원으로 2026시즌 KPGA 투어 4번째 홀인원이 탄생했다. 지난 ‘제21회 DB손해보험 프로미 오픈’에서 김연섭(39), ‘2026 우리금융챔피언십’에서 박준홍(25), 황중곤(34·우리금융그룹)이 홀인원을 기록한 바 있다.